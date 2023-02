A műsorvezető az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy továbbra is gyengélkedik. Egy korábbi fotót osztott meg követőivel, ami alatt elmondta, hogy általában csak pár napra szokták ledönteni a lábáról az influenzás tünetek, de ezúttal jóval tovább tart a lábadozás.

"Mondanám, hogy ezzel a lendülettel vetem bele magam a hétvégébe de ez az idei influenza most kivételesen jól ledöntött a lábamról... általában 2, maximum 3 nap alatt túl vagyok a hasonló felsőlégúti betegségeken de most múlt csütörtök óta szenvedek. Mára már nincsenek erős tüneteim, csak a fáradtság, gyengeség maradt, az viszont erőteljesen. Na de talán nem is baj, hogy még egy hétvégét pihenéssel töltök!"