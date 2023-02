Az énekes-műsorvezetőnő jelenleg is otthon pihen, miután egy betegség ágynak döntötte. Elárulta, hogy lázas, ráadásul berekedt, nem tud elmondani öt mondatot sem egy levegővel. Most pedig még kórházba is kell mennie.

"Rengeteget pihenek, mert nem szeretnék semmi erősebb gyógyszert bevenni, ezért inkább itthon maradok és kipihenem a betegséget. Bár megesz a fene a semmit tevés miatt, de most ez kell a gyógyuláshoz. A barátaim mondták is, hogy legalább most igazán feltöltődöm. Nem is vagyok hozzászokva, szeretem a munkámat, szívesebben járok edzeni, vagy akár Mochival, a kutyámmal csinálok programot" – mesélte rekedt hangon, hozzátéve, hogy szerencsére nem maradt magára, a barátai és a szomszédai is mindenben segítenek neki.

"Szerencsés vagyok, mert a barátaim tök jó fejek, mindent hoznak, amire szükségem van. A szomszédok is nagyon kedvesek, leviszik a kutyát sétálni. Nagyon jó érzés, hogy ennyien mellettem vannak és segítenek ilyen kiszolgáltatott helyzetben" – folytatta, majd elmondta, hogy kórházba is el kell mennie.

"Voltam a házi orvosnál és kértem beutalót, hogy el tudjak menni az átfogó szűrővizsgálatokra. Fontosnak tartom, a megelőzést, voltam már röntgenen, még laborba el kell mennem. Fontos számomra a megelőzés" – mondta Lola a Borsnak.