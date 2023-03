Galambos Lajost sokan támadják, miután a betegségére hivatkozva nem vonult be a börtönbe. Akadnak, akik nem hiszik el, hogy a trombitás gyógyíthatatlan betegségben szenved...

Galambos Lajost sokan szeretik és szerették még a 8 éven át tartó büntetőpere alatt is. Akadnak, akik hisznek az ártatlanságában, mások pedig az elkövetett csalás ellenére is támogatják. Most viszont, hogy Lajcsi a betegségére hivatkozva nem vonult börtönbe, rengeteg támadást kap.

A trombitaművész február 15-én azért nem kezdte meg a rá kiszabott 3 év 5 hónapos börtönbüntetését, mert gyógyíthatatlan betegségben, úgynevezett COPD-ben, vagyis tüdőtágulatban szenved. Lajcsi a hírek szerint azóta folyamatosan rosszul van, szerdán például két mentő is érkezett a mocsai birtokára, ahonnan végül a sürgősségi osztályra szállították, miután durva fulladásos rohamot kapott -írja a Bors.

Ennek ellenére akadnak, akik nem hisznek Lajcsinak, és úgy vélik, a betegség csak kitaláció.

"Hát szegény, hogy pont most derült mindez ki róla, amikor börtönbe kéne mennie. Neki is, és minden COPD-s betegnek megfelelő gyógyszeres kezelés mellett, hosszú életet kívánok."

"Galambos úr! Ne siránkozzon! Amit elkövetett, azért vállalja a felelősséget és ne húzza az időt, kezdje el az önre kiszabott büntetés letöltését! Amikor lopta a közüzemi dolgokat, akkor nem volt beteg?

-írták a kommentelők, akik közül sokan a rácsok mögött, vagy börtönkórházban látnák a zenészt.