A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész prosztatarákkal küzd, aminek egy agresszív fajtája támadta meg a szervezetét - tudta meg a Blikk.

"Nem voltak olyan panaszaim, amik a betegségre utaltak volna, ezért is fontos a szűrővizsgálat. Mert mint kiderült, nálam is évek óta jelen lehetett már a betegség, tünetmentesen. Egy jótékonysági vadászaton vettem részt még tavaly decemberben, ahol a bevételből gyermekkórházak számára vásárolnak lélegeztetőgépet. Itt feltűnt a nagyon gyakori vizelési inger, ami annyira gyakori volt, hogy hazafelé minden pihenőnél és benzinkútnál meg kellett állnom. Szerencsére hamar dr. Gáti Zsolthoz kerültem, aki megvizsgált, majd tíz helyen végzett biopsziát a prosztatámon, s sajnos mindegyik tartalmazott rákos sejtet. Meg is műtött, és kiderült, hogy noha a betegség agresszív fajtájáról van szó, az operációt követő CT- és MRI-vizsgálatok szerint nincs áttét a szervezetemben" - mondta a lapnak Reviczky, aki most egy speciális vizsgálatra vár, ha ennek megvan az eredménye, akkor dől el, hogy szüksége lesz-e utókezelésekre.



"Ha hívnak, hogy mehetek PET CT-re, azonnal mennem kell, hiszen ez egy nagyon drága vizsgálat, és nagyon hosszú a várakozási lista. Éppen ezért csak olyan feltétellel tudok most bármilyen munkát elvállalni, hogy ha szólnak, azonnal indulnom kell. A vizsgálat után pedig majd eldől, milyen kezelésre lesz szükség, ezt majd az onkológusok mondják meg. Sugár- vagy kemoterápia jöhet szóba, ám mivel itthon nincs még célzott kemoterápia, a kemót vissza fogom utasítani. Sajnos, a nem célzott kezelés az egész szervezetet érinti, remélem, erre nem lesz szükségem, elég lesz a sugárkezelés" - jelentette ki a színész, aki hisz a gyógyulásban, és úgy tűnik, jó uton is halad.