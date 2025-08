3 jel, hogy a kiégés szélén állsz, nem pedig lusta vagy

A modern életvitelünk gyakran sodor minket olyan állapotba, amikor semmihez sincs kedvünk, minden fárasztónak tűnik, és a legegyszerűbb feladatok is megterhelőek. Ilyenkor sokan hajlamosak azt gondolni, hogy csak a lustaság lett úrrá rajtuk, pedig nem biztos, hogy erről van szó. A kiégés, vagyis a burnout nem csak azokat érinti, akik vezető beosztásban dolgoznak heti hetven órát. Elérheti a diákokat, a kismamákat, az otthon dolgozókat és azokat is, akik látszólag nem végeznek különösen stresszes munkát. A kiégés alattomos, lassan alakul ki, és mire észrevesszük, már egy mélyebb lelki kimerültségben találjuk magunkat, ahonnan nehéz visszatalálni a régi önmagunkhoz.

A kiégés jeleit muszály már az első perctől komolyan venni.

Forrás: Shutterstock

Honnan tudhatod, hogy ez kiégés nem lustaság?

Az egyik legárulkodóbb jele a kiégésnek, hogy az ember nem a feladatoktól fárad el, hanem már a gondolattól is, hogy bármit tennie kellene. Ha régebben örömmel végeztél dolgokat, most pedig csak halogatod őket, az nem feltétlenül lustaság. A kiégés ugyanis olyan mértékű mentális fáradtságot okoz, hogy már a legegyszerűbb döntések is túl soknak tűnnek. Például azt érzed, hogy meg kellene válaszolnod egy e-mailt, de órákig bámulod a képernyőt, és képtelen vagy leírni egy mondatot. Vagy ott állsz a konyhában, és nem tudod eldönteni, mit egyél. Ilyenkor nem a feladat a nehéz, hanem az, hogy úgy érzed, nincs benned semmi energia hozzá. A tested talán működik, de az elméd egyfajta tompa ködben lebeg, és bár tudod, mit kéne tenni, egyszerűen nem megy.

A második jel, hogy állandó bűntudatot érzel a pihenés miatt, mégsem tudod összeszedni magad. Lustaságról akkor beszélhetnénk, ha tudatosan és könnyedén választod a semmittevést. A kiégett ember viszont folyamatosan küzd saját magával, újra és újra megpróbálja rávenni magát a feladatokra, de mindig elakad félúton. A pihenés sem nyújt igazi feltöltődést, hiszen közben is azon gyötrődsz, hogy nem vagy elég hasznos. Ez a bűntudat hosszú távon önbizalom romboló hatású, és még mélyebbre sodor a kimerültségbe. Itt már nem arról van szó, hogy nincs kedved mosogatni vagy dolgozni, hanem arról, hogy belül már semmi nem motivál, és bár szeretnél változtatni, nem tudod, honnan indulj el.