Egyelőre csak pletyka Katalin és Vilmos költözése: egy fő szempont lebeg a szemük előtt

Katalin hercegné és Vilmos herceg három éve él az Adelaide Cottage-ban, ám királyi források szerint lehet, hogy kinőtték azt. Ahogy megírtuk, elképzelhető, hogy költöznek, a bennfentesek szerint a Fort Belvedere, VIII. Edward egykori rezidenciája is a lehetséges új otthonok között szerepel. A walesi pár még nem döntött, de a jólértesültek szerint a legfontosabb számukra, hogy három gyerekük jólérezze magát az új lakhelyükön és a lehető leghétköznapibb életet élhessék.

Katalin és Vilmos elsősorban a gyerekei jólétét nézi

Forrás: WireImage

Vilmos herceg és Katalin hercegné a meghitt otthon hívei

Vilmos herceg és Katalin hercegné szerényen és a természet közelségében élnek az Adelaide Cottage-ban három gyermekükkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajossal. Most azonban újabb pletykák merültek fel egy esetleges költözésről – köztük a történelmi Fort Belvedere is mint lehetséges választás szerepel. Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója a Mirrornak így nyilatkozott: „Először is le kell szögezni, hogy ez csak egy pletyka. Vilmos és Katalin annyira eltökéltek abban, hogy gyermekeiket a lehető leghétköznapibban neveljék, hogy nehéz elképzelni, hogy egy olyan otthonba akarnának költözni, ami valójában egy kastély.” Hozzátette, az Adelaide Cottage meghitt, de az is lehet, hogy úgy érzik, kinőtték: a négy hálószoba egy öttagú család számára nem alkalmas vendégek fogadására. A szakértő szerint a hercegi pár számára továbbra is a gyermekek érdekei az elsődlegesek: „Bármit is döntenek, Vilmos és Katalin gyermekeik boldogságát tartják szem előtt. Számukra a nyugodt, meghitt családi élet megőrzése és az, hogy a státuszukhoz képest a lehető legközelebb álljanak valamiféle normalitáshoz a legfontosabb.”