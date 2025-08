3 csillagjegy, akinek augusztus elején a szerelmi élete a feje tetejére áll – te is köztük vagy?

A csillagok nem hazudnak – de néha úgy forgatnak meg bennünket, mintha egy telenovella szereplői lennénk. Most három jegynek is új fejezet kezdődik a szerelmi életében. Jöhet váratlan visszatérés, sorsszerű találkozás, vagy épp egy „úristen, eddig hogy nem láttam benned a szerelmet?” pillanat. Az alábbi szerelmi horoszkópból kiderül, happy end lesz-e a vége.

Ez a szerelmi horoszkóp megsúgja, hogy happy end lesz-e a történet vége.

Forrás: Stone RF

Szerelmi horoszkóp és évadfinálé

A nyár közepén vagyunk, de a csillagjegyek naptárában ez most a szezonfinálé ideje. Ebből a szerelmi horoszkópból kiderül, hogy akinek szerencséje van, az már most nedves szemekkel nézheti a naplementét valaki oldalán. A többieknek ott a tanulság – és egy jó sztori, amit majd el lehet mesélni szeptemberben a barátnőknek. Csak figyeld a jeleket! Néha egy új szerelem nem a csillagokban, hanem egy véletlen találkozásban rejlik.

Oroszlán – Főszerepben a Nagy Visszatérő

Az Oroszlánnak most nemcsak a nap ragyog a szemébe, hanem az ex is visszakúszik az életébe – méghozzá olyan lendülettel, hogy a csillagok beleszédülnek. De vajon újraírható egy régi történet happy enddel? A bolygók szerint van esély rá, ha az egót félre tudják tenni, és nem csak a közösségi média posztok szólnak a boldogságról.

Ikrek – Nosztalgia kontra újrakezdés

AzIkrek egy igazi "egyik pillanatban még barátok voltunk, a következőben pedig már egy ágyban" sztorira számíthat. A nyár közepén az Ikrek végre szerelmes lesz, méghozzá olyanba, akit eddig csak haverszinten kezelt. Ez a sztori nem a tipikus Balaton parti flört lesz, hanem az a fajta, amit évekkel később is szívesen mesél majd.

Mérleg – Barátságból szerelem. Szakítás vagy sorsfordító döntés?

A Mérleg most nem tud a szokásos döntésképtelenség mögé bújni – a sors ultimátumot ad. A kapcsolat, amiben eddig csak „lebegett”, vagy elindul komolyabb irányba, vagy nem lesz belőle semmi. A kulcs: az önismeret. Ha tudod, mit akarsz, a csillagok segítenek. Ha nem… akkor jön a dráma.