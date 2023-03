Sok ember életét megkeseríti a vesekő, mely hátfájdalommal, alhasi panaszokkal és a test oldalsó részén jelentkező kellemetlen tünetekkel is járhat. A veseköveket gyógyszeres kezeléssel oldják, végső esetben műtéti úton tudják eltávolítani, ám most lehet, hogy találtak valamit, amivel a kialakulásuk is megakadályozható.