A házaspár YouTube-csatornájára az elmúlt hetekben sorban kerültek fel az újabbnál újabb tartalmak, a rajongóik pedig nem is sejthették, hogy Polgár Árpád eközben az életéért harcol. A műkincskereskedő ugyanis megcsúszott otthon a nedves kövön, a hátára esett, ám úgy beverte a fejét, hogy az agya a koponyáján belül a homlokának ütődött.

Az esés és az ütés hatására több nap emléke is törlődött Polgár Árpád emlékezetéből, és csak feleségének, valamint fiának köszönhetően tudja, pontosan mi is történt. A videóban elhangzik, hogy Tünde szinte sokkos állapotba került, amikor meglátta, hogy szeretett férje úgy rángatózik a földön, mintha epilepsziás rohama lenne. Azonnal mentőt hívtak, és az időben megérkező orvosi segítségnek is köszönhető, hogy sikerült megmenteni Árpád életét.

A Polgár házaspár jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, ugyanis kétlaki életet élnek, egyszer Magyarországon, egyszer pedig Floridában töltik az idejüket.

Árpád balesete még február végén történt, ezt követően heteken át állt orvosi megfigyelés alatt az agyában kialakult bevérzés miatt. A szakemberek elmondása szerint hatalmas szerencséje volt, ugyanis az ilyen balesetekben megsérült emberek negyven százaléka meghal, és csupán tíz százalék épül fel teljesen belőle. A többiek, akárcsak Michael Schumacher, életük végéig viselik a következményeket.

Polgár Tünde már eddig is óvta férjét, és odafigyelt arra, hogy egészségesen táplálkozzon, de most még jobban kell vigyáznia Árpádra, ugyanis egy kis ütés is kiválthat olyan traumát, amelyből lehet, hogy már nem tud felépülni.