Az elmúlt években Hugh Jackman többször küzdött már meg a bőrrákkal, orvosa most ismét aggasztó jeleket talált, ezért biopsziát végeztek a sztáron.

Az ausztrál színész először 2013-ban állt a nyilvánosság elé azzal, hogy bőrrákkal küzd. Akkor még ő sem sejtette, hogy a gyilkos kór elleni harca egy évtizeddel azután is tartani fog. Többször esett már át műtéten, most ismét aggasztó jeleket talált orvosa az arcán, ezért biopsziát végeztek.

"Hé, srácok! Azt akartam, hogy tőlem halljátok, hátha valaki meglát az után, vagy ilyesmi..." - keztde közösségi oldalára feltöltött videójában a sztár. Elmondta, két biopsziát is végzett rajta az orvosa. "Két-három napon belül megtudom az eredményt, és azonnal értesítelek titeket" - tette hozzá a színész, akinél korábban a bőrrák egy enyhébb fajtája, a bazálsejtes karcinóma tűnt fel, de ez sem veszélytelen. A sztár azt is bevallotta, hogy a napfoltok, amelyeket most vizsgáltak a bőrén, 25 évvel korábban keletkeztek. A videó további részében arra hívta fel a rajongók figyelmét, mennyire fontos a napvédő használata. "Kérlek, viselj fényvédőt! Egyszerűen nem éri meg..." - mondta a sztár.