Ez az egyik legritkábban dokumentált pszichológiai rendellenesség, amely a zoanthropia (állatnak gondolják magukat) egy speciális fajtája. A szokatlan rendellenességben szenvedők azt hiszik, hogy ők tehenek vagy ökrök. Igyekeznek ennek megfelelően élni az életüket, akár négykézláb is járnak, füvet, tehéntápot esznek, és gyakran abbahagyják a beszédet, muhogni kezdenek. Az sem ritka, hogy csatlakoznak a legelőn lévő valódi tehéncsordákhoz és nagyon idegessé válhatnak, ha ebben megakadályozzák őket. Súlyos esetekben a betegek megkísérelhetnek kárt tenni magukban vagy másokban, hogy szarvasmarha-fantáziájukat teljesítsék.

Úgy tűnik, nem tudatosul bennük, hogy mit csinálnak, amikor tehénként viselkednek, amiből arra gondolnak a kutatók, hogy ezt a furcsa mentális rendellenességet álmok vagy akár hipnózis idézheti elő. Következtetésképpen a klinikai zoantrópia a téveszmés metamorfózis egy ritka formája, amikor a betegeknek meggyőződésük, hogy állattá változtak.

Boszorkányság vagy skizofrénia?

A boantrópia kiváltó oka egyelőre ismeretlen, annak ellenére, hogy nagyon régóta kutatják tudósok, hogy mi állhat ennek a rendkívül furcsa téveszmének a hátterében. Egyes feltételezések szerint az ebben szenvedő egyének hangokat hallhatnak, amelyek azt mondják nekik, hogy ők a valóságban tehenek, vagy vizuális hallucinációkat tapasztalhatnak, amelyek meggyőzik őket az átalakulásukról. Bizonyos esetekben az ebben szenvedő embereknek nagyzási téveszméik is lehetnek: azt hiszik, hogy egy tehén erejével és hatalmával rendelkeznek. Sokan úgy vélik, hogy vallási vonatkozásai vannak, míg mások szerint a boszorkánysággal és a fekete mágiával függhet össze. Azt sem lehet teljességgel kizárni, hogy

esetleg egy másik pszichológiai betegség, például a skizofrénia és a bipoláris zavar kiegészítő aspektusa lehet. Ebben az esetben az illető hallucinációkat tapasztalhat, és azt hiheti, hogy valójában egy emberi testbe zárt tehén.

Talán a vérben van a magyarázat

Más lehetséges magyarázat az effajta viselkedésre a porfíria vagy a szifilisz okozta általános parézis vagy bénulásos demencia. A porfíria a ritka örökletes vérbetegségek egy csoportja. Az ezekben a rendellenességekben szenvedő embereknek problémáik vannak az úgynevezett hem nevű anyag előállításával a szervezetükben. A hem a testben található porfirin nevű vegyi anyagból áll, amely a vashoz kötődik. A hem a hemoglobin, a vörösvérsejtekben található, oxigént szállító fehérje egyik összetevője.

Álmában hallotta

Megint más elképzelések szerint meglehet, hogy az álmoknak van szerepük a téveszme kialakulásában. Egy pszichológus feljegyzésből például egyértelműen kiderül, hogy egy nő azt álmodta: egy fontos társadalmi eseményen vesz részt. A házigazda a következő szavakkal üdvözölte: „Milyen jó, hogy el tudott jönni. Az összes barátja itt van, és várnak önre". A házigazda ezután az ajtóhoz vezette a nőt, kinyitotta, és az álmodó átlépett rajta – egy tehénistállóba. Freud már régen feljegyezte azokat az eseteket, amelyekben egy mentális betegség álommal kezdődött, és amelyekben az ebből eredő téveszme az ébredés után is fennmaradt. Ez a betegség neurológiai szövődményekkel, köztük hallucinációkkal, depresszióval, szorongással és paranoiával, bőrproblémákkal, vagy esetenként mindkettővel járhat.

Mit lehet tenni?

A bohantrópia jelentősen befolyásolhatja a beteg életét, ami miatt feladhatja a munkáját, otthonát és családját, hogy a választott állataként élhessen. Egyes esetekben az ebben szenvedők elszigetelődhetnek a társadalomtól, és képtelenek lehetnek megfelelően gondoskodni magukról. Ezért fontos komolyan venni ezt a problémát, és nem csak mosolyogni rajta, ha valaki a környezetében ilyet tapasztal. A pszichológusok főként a pszichoterápiát és a pszichofarmakoterápiát, azaz a viselkedészavarok és egyéb pszichés eltérések esetén alkalmazott gyógyszeres kezelést részesítik előnyben. Bizonyos esetekben kórházi kezelésre is szükség

lehet, hogy segítsenek az illetőnek feladni ezt a téveszmés állapotot. A megfelelő kezelés hatására az ebben szenvedő betegek életminősége javulhat, és a kezeléssel viszonylag normális életet élhetnek vagy akár teljesen ki is gyógyulhatnak a téveszméjükből.

Az ókorban is feltűnt

A boantrópia első feljegyzett esete az ókori Egyiptomba nyúlik vissza, ahol a Dániel könyvében szereplő II. Nabukodonozor „elűzetett az emberektől, és füvet evett, mint az ökör". A középkori Európában több esetben is azt állították az emberek, hogy bűneik büntetéseként tehénné változtak. A 16. században egy svájci nő azt állította, hogy egy boszorkány változtatta tehénné. Erről a jelenségről a 18. és 19. században is folyamatosan beszámoltak, bár általában inkább pszichiátriai rendellenességnek, mint valós jelenségnek tartják. Az a hiedelem, hogy az ember átváltozhat állattá, ma is hihetetlenül foglalkoztatja az embereket.

