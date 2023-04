Ilyen típusú betegség nem csak felnőtteknél jelentkezhet, hiszen a csecsemők és gyermekek egyötöde is hasonló panaszokkal küzd, az évszakváltozások pedig általában erősíthetik a reflux okozta tüneteket. A betegség különböző életkorokban eltérő tünetekkel járhat, azonban mindegyik korosztályban szükség van kezelésre.

„A reflux önmagában egy normális jelenség csecsemőkorban, gyermekek esetén bizonyos étkezéseket követően is tapasztalható, azonban, ha hetente két-három alkalommal rendszeresen jelentkezik, vagy egyéb szervi tüneteket okoz, már kóros állapotnak tekinthető, és kezelést igényel" – emeli ki Dr. Horváth Dávid.

Gyerekeknél a reflux-jelenség gyakran előfordul, és számos tényező okozhatja. A neurológiai betegséggel élő vagy koraszülött csecsemők esetében gyakrabban fordul elő, de az ételallergia, a túlzott gyomorsavat termelő ételek fogyasztása is kiválthatja. Nagyobb gyermekeknél az iskolai elvárások és a közösségi élet kihívásai lehetnek stresszforrások, amelyek szintén refluxot okozhatnak.

A gyerekkori reflux tünetei változóak lehetnek, és életkortól függően más és más formában jelenhetnek meg. Csecsemőknél a tünetek közé tartozik az ismétlődő, sárgás vagy zöldes bukás és a rendszeres hányás. Emellett a köhécselés, nyelési nehézségek, büfögés, kellemetlen szájszag és általános nyugtalanság is lehetnek a jelei a refluxnak. A betegség következtében a csecsemő súlygyarapodása megállhat, vagy akár fogyhat is, valamint a gyomorsav visszafolyása miatt a hanyatt fekvés kellemetlenné válhat számára, súlyos esetekben pedig akár légzéskimaradást is okozhat (apnoe).

„Refluxbetegség esetén nagyobb gyermekeknél étvágytalanság, nyelési nehézség, a torokban jelentkező keserű ízérzés, mellkasi fájdalom, gyomortáji égő, csípő érzés, gyakori felső légúti fertőzések jelentkezhetnek" – mondja Dr. Horváth Dávid.

Ha a baba refluxban szenved, fontos, hogy az etetés függőleges vagy félig ülő pozícióban történjen, és az etetés végén kevés mozgatással járó, hosszabb büfiztetést végezzünk. Az ágy fejvégének emelése, az anyatej vagy tápszer sűrítése és savvisszaáramlást gátló szirup adása is hatékony lehet a kezelésében. Ha azonban a panaszok hátterében tejfehérje-allergia áll, akkor az étrendet is módosítani kell.

Nagyobb gyermekeknél az életmód és az étrendi változtatások is sokat segíthetnek a reflux tüneteinek enyhítésében, de a savvisszaáramlást gátló szirup alkalmazása is hatékony lehet. Makacs, nem javuló esetekben protonpumpa-gátló kezelésre is szükség lehet. Ha a stressz vagy szorongás szerepe merül fel a tünetek hátterében, akkor pszichológus bevonásával is el lehet érni a sikeres kezelést.