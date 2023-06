Úgyis leviszi a víz – gondolhatják azok, akik olykor zuhanyzás közben a kellemest a hasznossal összekötve elvégzik a kisebb dolgukat is. Lehetnek olyan környezetvédelmi szempontok, amik szerint ez a szokás mindent egybevetve hasznosnak tűnik, hiszen a víz már egyébként is folyik, vagyis nem használunk el pluszban a WC öblítésére is. Ez azonban csak egy szempont, ugyanis azt is érdemes mérlegelni, hogy higiénikus-e ezt éppen egy olyan helyen végezni, ahová azért megyünk, hogy tisztábban jöjjünk ki, mint ahogyan bementünk. A vizelet ugyanis nem steril, és bár a tusfürdő elegendő a testünk tisztítására, komolyabb baktériumokkal már nem biztos, hogy megbirkózik. Ez azonban csak az egyik aggályos következménye ennek a cselekedetnek, az orvosok számos más problémára is felhívják a figyelmünket, olyan következményekre, amikre talán nem is gondolnánk.

Rossz beidegződések alakulhatnak ki

Alicia Jeffrey-Thomas fizioterapeuta, akinek szakterülete a medencefenéki izmok, arra figyelmeztet, hogy amikor a zuhany alatt végezzük el a kisdolgunkat a folyó víz hangjára, előfordulhat, hogy véletlenül arra tanítjuk a testünket, hogy amint belépünk a zuhanyzóba, megjelenjen a vizelési inger. "Ilyenkor asszociációt hozol létre. Az agyadban a vizelési inger és a folyó víz hangja összekapcsolódik" – mondta. Ez a hatás a Pavlov-effektus, amely egy reflexválasz valamilyen külső hangra vagy ingerre.

Anatómiailag sem helyes

A zuhanyzás közben történő pisilés potenciálisan káros a nőkre. A legfontosabb szempont az, hogy előfordulhat: ilyenkor a hólyag nem ürül ki teljesen. A nők ugyanis álló helyzetben nem tudják teljesen ellazítani a medenceizmokat. A férfiaknál más a helyzet, az ő esetükben a prosztata támogatja a hólyagot, ami azt jelenti, hogy számukra az álló helyzetben történő pisilés is ideális.

Ezzel szemben a nők nem rendelkeznek ilyen kiegészítő támogatással, így az ő számukra az ilyen testhelyzetekben történő hólyagürítés egyáltalán nem természetes. A hólyagban maradt pangó vizelet a nőknél pedig fertőzésekhez vezethet.

Ellenállhatatlan kísértés

Természetesen egyik fent említett probléma sem akkor alakul ki, ha nagy ritkán előfordul az ilyesmi. A rossz beidegződések rögzüléséhez rendszeresség kell, ezért arra figyeljünk oda, hogy ne ez legyen a bevett, általános gyakorlatunk. A másik pedig, amit talán nem is kellene említeni, hogy semmiképp ne tegyük ezt nyilvános, mások által is használt zuhanyzóban, mondjuk egy edzőteremben.

A vizelet nem steril

Egyes híresztelésekkel ellentétben a vizelet nem steril. Több tucat különböző típusú baktériumot tartalmazhat, beleértve a Staphylococcust és a Streptococcust, ám az egészséges vizeletben a baktériumok száma alacsony, többnyire elektrolitokból és salakanyagokból áll. Húgyúti fertőzés esetén azonban más az összetétel, az azonban nem valószínű, hogy saját magunkat fertőznénk meg valamivel, de ha nem egyszemélyes a háztartásunk, akkor jobb, ha a zuhanyzó helyett a WC-t használjuk.