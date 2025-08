Egy manhattani ügyvédi iroda falai között került sor a színésznő tanúvallomására a Justin Baldoni elleni perben, amely az It Ends With Us (Velünk véget ér) című film forgatásán történt állítólagos kötelességszegések miatt indult, majd egyre durvább sárdobálássá vált. A vallomástételre New Yorkban, Blake Lively jogi képviselőinek irodájában került sor, szigorúan zárt ajtók mögött.

A Colleen Hoover 2016-os regényéből készült It Ends With Us 2024-es filmadaptációja körül kialakult konfliktusban Blake Lively a főszerepet játszotta, Justin Baldoni pedig rendezőként és színészként is közreműködött. A 37 éves színésznő jogi beadványában azt állította, hogy a forgatás alatt tapasztalt magatartás „súlyos érzelmi stresszt és fájdalmat, megaláztatást, zavart, lekicsinylést, frusztrációt és lelki gyötrelmet” okozott számára. Blake Lively és Justin Baldoni először találkoztak személyesen azóta, hogy 2023 decemberében Lively pert indított kollégája ellen. Blake Lively és Justin Baldoni először találkoztak face to face a per kezdete óta

Forrás: GC Images Blake Lively tanúvallomást tett Justin Baldoni ellen Blake Lively vallomástétele zárt körben zajlott: csak a felek jogi képviselői, egy hivatalos jegyzőkönyvvezető és egy videográfus voltak jelen. A tanúvallomás tartalma titkosított maradhat. A TMZ és az ABC News beszámolói szerint Baldoni személyesen jelent meg a meghallgatáson. A színész-rendező a kezdetektől tagadja a vádakat, és viszontkeresetet nyújtott be Lively, annak férje, Ryan Reynolds, valamint publicistája, Leslie Sloane ellen, zsarolásért és rágalmazásért. Bár a jogi harc közepette a színésznő úgy döntött, hogy visszavonja az egyik keresetét, miután nem akarta azokat orvosi leletekkel alátámasztani. Baldoni ellen a „maradandó érzelmi traumát okozott” vádat időközben Blake ejtette, a színésznő ezt azzal magyarázta, hogy nem akarja megosztani a bírósággal és Justin Baldoni ügyvédi csapatával az egészségügyi adatait. Ez az állítás azonban orvosi bizonyítékok nélkül nem állja meg a helyét, és semmilyen bíróság sem fogadná el. Baldoni ügyvédje, Bryan Freedman májusban nyilvános tanúvallomást javasolt: „Mivel Ms. Lively nyitott a tanúvallomásra, legyen ez egy fontos és nyilvános ügy” – nyilatkozta, hozzátéve, hogy a Madison Square Gardenben tartandó meghallgatás jegybevétele a családon belüli erőszak áldozatait támogató szervezetekhez kerülhetne. A javaslatot nem fogadták el. Sem Lively, sem Baldoni, sem Reynolds vagy Sloane képviselői nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot a mai eseményekkel kapcsolatban. A tárgyalás várhatóan 2026 márciusában folytatódik a New York-i szövetségi bíróságon.