A tudatos bőrápolók már évekkel ezelőtt hangsúlyozták, hogy nem elég csupán a strandon vagy nyaraláskor védeni a bőrünket a nap sugaraitól. Mára azonban már a csapból is az UV elleni védelem folyik, ám a közösségi oldalak szépségápolással foglalkozó csoportjaiból kiderül, sokan bizonytalanok, hogy mit is kenjenek magukra. A The Sun összeszedte azokat a tudnivalókat, amik szükségesek ahhoz, hogy megfelelő naptejet használjunk. Nézzük, mit jelentenek a betűk és számok a fényvédők csomagolásán!