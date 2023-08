Ugye te is próbáltad már huzamosabb ideig behúzva tartani a hasadat vagy szoros alakformáló bodyba bújtál? Nos, van egy rossz hírünk: lehet, hogy esztétikailag ez előnyös számodra, azonban egészségtelen és funkciózavarokat, valamint maradandó elváltozásokat is okozhat.

"A hasizmok felelősek a test stabilitásáért, a gerinc védelméért és azért, hogy szerveink ott maradjanak, ahol kell" - idézi Dr. Adam Taylort, a Lancaster Egyetem anatómusát a The Sun.

"A has hosszú ideig történő vagy rendszeres behúzása a hasizmok egyensúlyhiányát okozhatja, ami az úgynevezett homokóra-szindrómához vezet, ami tulajdonképpen a has szerkezetének a megváltozása. Ez az átalakulás pedig testszerte problémákat okozhat, érintheti a belső szerveket, az izmokat és a gerincet is" - tette hozzá a szakember.

"Amikor behúzzuk a hasunkat, tulajdonképpen csak a felső részét szorítjuk, ezáltal az alhasunk izmait nem használjuk és azok elgyengülnek" - magyarázta a probléma okát dr. Taylor.

Milyen problémákhoz vezethet a homokóra-szindróma?

Rontja a légzést, csökkenti a tüdőkapacitást. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez a változás maradandó-e, de az biztos, hogy az edzést nehezebbé teszi, mivel kevesebb oxigén kerül a véráramba.

A behúzott has maga után vonja a medencefenék károsodását, gyengíti a medencefenék izmait. A stabil medencefenék segít abban, hogy a hólyag, a méh, a hüvely és a belek a megfelelő helyen maradjanak. Ha ez a funkció károsodik, az inkontinenciájához - ami több nőt érint, mint gondolnád - és a kismedencei szervek süllyedéshez vezethet.

A behúzott has nem természetes, így az izmainak a megváltozott helyzete fájdalmat okozhat a test más területein, beleértve a hát alsó részét és a nyakat is. Ez azért történik, mert a testünk megpróbálja kompenzálni a változásokat és tartási hibákat, amelyekből amúgy is van épp elég.

Összességében elmondható, ha úgy véljük, hogy nagy a hasunk, azt ne behúzással vagy leszorítással korrigáljuk, inkább mozogjunk többet és figyeljünk oda az étrendünkre.

Azt persze tudjuk, hogy helyi fogyás nem létezik, mindenesetre vannak gyakorlatok, anelyek feszesebbé teszik a hasizmainkat.