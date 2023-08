A csecsemőmirigy, ami a gyerekkori immunitás szerves részét képezi, felnőttként is nagyon fontos szervünk, írja a Iflscience. Az erről szóló tanulmány - amelyben azt ismertetik -, hogy a csecsemőmirigy eltávolítása súlyos kockázatokkal jár - a The New England Journal of Medicine című folyóiratban jelent meg.