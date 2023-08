A lábaink és bokáink egészsége sokkal fontosabb annál, mint amennyit valójában foglalkozunk és törődünk vele. Hajlamosak vagyunk nem körültekintően cipőt választani, aminek hosszú távún nagyon káros következményei lehetnek. Szakértők most elárulják, hogy melyek azok a lábbelik, amiket jobb elfelejteni és mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy még sokáig élvezhessünk azt, hogy lábaink könnyedén elvisznek minket oda, ahova csak szeretnénk.

Míg az arcápolással, bőrápolással rengeteget foglalkozunk, lépten-nyomon hallunk, látunk tippeket, trükköket, amelyek segítenek feszesebb és üdévé varázsolni az arcunkat, a lábaink egészségéről, ápolásáról jóval kevesebb szó esik. Lábszakértők vallanak most arról, hogy milyen rossz szokásokat érdemes a jövőben elkerülni és melyek azok a lábbelik, amiket semmi esetre se húzzunk többet a lábunkra.

Felejtsük el a gumipapucsokat

Az utóbbi időkben egyre nagyobb divatját élik a gumipapucsok. Ami nem csoda, hiszen ultra könnyűek, kényelmesek, az ember csak gyorsan belebújik és már mehet is a dolgára. Addig nincs is vele gond, amíg csak a ház körül vagy kisebb feladatok elvégzése közben viseljük, a baj ott kezdődik, amikor egész napokat töltünk benne. Órákig állni vagy hosszabb időt sétálni benne egyáltalán nem ajánlott. A szakértő szerint súlyos lábproblémákat okozhat a tartós és rendszeres viselése. Sétához, gyaloglás olyan cipőket ajánl, ami jól tartja a bokát és kellő helyet biztosít a lábfejeknek.

Óvatosan a magas sarkú cipőkkel

A magas sarkúban járó nők nagy százaléka szenved különböző lábfájdalomtól, bütyöktől, tyúkszemtől, sarkantyútól vagy Achilles-ín fájdalomtól. Bár valóban kiemeli az alakot, és viselése magabiztosságot ad a hölgyeknek, hosszú távon egyáltalán nem egészséges hordani. A mértékletességre kell törekedni, alkalmanként néhány órát viselni még belefér, azonban napokat eltölteni benne súlyos gondokhoz, pronációhoz vezethet, ami bütyköket, kalapácsujjakat vagy plantar fasciitist okozhat. Ha mégis ragaszkodunk a magas sarkúhoz, akkor válasszuk a platformos változatot, ezek segíthetnek enyhíteni a láb és lábizmok terhelését.

Mezítláb járni mégsem olyan jó ötlet?

A koronavírus óta az emberek sokkal többet dolgoznak otthon, mint eddig valaha, ami azzal jár, hogy kevesebb alkalommal húznak cipőt a lábukra, ami több láb- és bokaproblémát okozott. Pedig szinte mindenhol azt hallani, hogy a mezítlábas séta, járkálás nagyon jót tesz a lábaknak, a talpnak. Azonban a szakértő szerint, ha folyamatosan mezítláb vagyunk és nem nyújtunk kellő támaszt a lábainknak, akkor könnyen alakulhat ki bütyök. Fontos, hogy otthon is viseljünk kényelmes, megfelelő támaszt nyújtó lábbelit. Ügyeljünk arra is, hogyha idegen helyen, például konditeremben vagy szállodában vagyunk, semmiképpen ne mászkáljunk mezítláb, a fürdőszobában, zuhanyzás közben is vegyük fel a papucsot, ezzel elkerülve a szemölcs vagy egyéb bőrprobléma kialakulásának lehetőségét.

Futni csak futócipőben

Nem véletlenül mondják, hogy a futáshoz nem kell semmi más csak egy jó futócipő. Ebben az esetben tényleg rendkívül fontos, hogy ez egy futásra kialakított, a lábformánknak megfelelő és kényelmes cipőről legyen szó. Sajnos a többség hajlamos a cipőn spórolni és olyan lábbelikben futni, amelyek nem feltétlenül futásra lettek kifejlesztve vagy éppen nem kényelmesek, itt-ott nyomnak, nincs elég hely benne a lábfejeknek. Ezen felül az is fontos, hogy 800-1000 kilométerenként lecseréljünk a cipőnket és mindig az adott sportnak megfelelő lábbelit válasszunk. Ne ebben spóroljunk, hosszú távon nem vezet jóra.

Pamut zokni viselése

A zokni anyaga is számít a láb egészségének szempontjából a szakértő szerint, aki azt javasolja, hogy kerüljük a pamut zokni viselését. A pamutból készült zoknik megtartják a nedvességet, hólyagokat, láb-és körömgombákat okozhatnak. Maradjunk a szintetikus anyagoknál, amelyek sokkal légáteresztőbbek.

Légy körültekintő a körömszalonokban

Fontos, hogy olyan körömszalont válasszunk, ahol kellően ügyelnek a higiéniára és a tisztaságra és minden alkalommal sterilizálják az eszközöket használat után, ezzel elkerülve a gombás vagy bakteriális fertőzés kialakulásának lehetőségét. A gombás fertőzések miatt a köröm megvastagodhat és idővel el is színeződhet, jobb, ha soha nem tapasztaljuk meg ezeket a kellemetlen tüneteket.

Mindig kösd be a cipőfűződ

Különösen a gyermekeknél fordul elő inkább, hogy kikötődik a cipőfűzőjük, ügyeljünk rá, hogy mindig rendesen be legyen kötve. Nemcsak a balesetveszély miatt, hanem amiatt is, hogy ilyenkor a cipő támogató funkciója teljesen elveszik. A cipőkötés funkciója a láb megfelelő helyzetben történő elmozdulásmentes rögzítése a cipőben. A fűzősorral rögzített cipőfelsőrész biztosítja, hogy a cipő a lábnak mintegy „meghosszabbításaként", azzal együtt mozogva tudjon funkcionálni.