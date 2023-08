Évtizedek óta heves viták folynak a tojásfogyasztással kapcsolatban, magas koleszterintartalma miatt sokáig nem ajánlották, az utóbbi években azonban a tudomány megcáfolta a régi állításokat és a tojás felkerült az egészséges ételek listájára. Ettől függetlenül továbbra is okozhat kellemetlen tüneteket az arra érzékeny embereknek.

A tojás ősidők óta az emberiség egyik legalapvetőbb tápláléka, először is teljes értékű fehérje, másrészt bőséges forrása a vitaminoknak és fontos ásványi anyagoknak, emellett pedig kicsi a kalóriaértéke, ezért fogyókúrához is ajánlott. A tojás igazi vitaminbomba: van benne A, B, D és E-vitamin, valamint kálciumban, vasban, magnéziumban, cinkben, káliumban, foszforban és nátriumban is bővelkedik. S ha ez még nem lenne elég, tele van omega-3 zsírsavval, ami véd a szívbetegségekkel szemben, továbbá segít megelőzni a szembetegségeket és az Alzheimer-kórt.

A tojás rossz híre abból fakad, hogy nagyon magas a koleszterintartalma, ugyanakkor ha mértéktelenül fogyasztjuk, egyéb kellemetlen tüneteket is okozhat.

Székrekedéssel járhat, ha túl sok tojást eszünk önmagában

A tojásban sok a fehérje, ugyanakkor nincs benne rost, ami segítené az emésztést, így kellemetlen következményekkel járhat, ha túl sok tojást eszünk magában. Szerencsére azért nem kell lemondanunk a kedvenc omlettünkről, csak keverjünk hozzá egy kis spenótot vagy paradicsomot, így nem csak finomabb, hanem egészségesebb is lesz! Ha székrekedéssel küzdünk, akkor a tojáson kívül érdemes kerülni a tejtermékeket, a csokoládét és az állati eredetű ételeket, helyette inkább sok gyümölcs, zöldség, hüvelyes illetve teljes kiőrlésű gabonaféle fogyasztása javasolt - írja a Bright Side.

A tojás növelheti a szív- és érrendszeri panaszokat

Egy tanulmány szerint meghosszabbíthatjuk az életünket, ha a tojást teljesen eltávolítjuk az étrendünkből, mivel egy közepes tojás illetve azon belül is a tojássárgája nagyjából kb. 200mg koleszterint tartalmaz.

A vélemények megoszlanak ebben a témában, a legutóbbi kutatások szerint ha napi egy-két tojást eszünk, az nem befolyásolja egy egészséges ember koleszterinszintjét, viszont az ennél magasabb tojásfogyasztás növelheti a 2. típusú cukorbetegség kialakulásának esélyeit illetve meglévő cukorbetegség esetén növelheti a szív- és érrendszeri panaszokat.

A tojás aknét és pattanásokat okozhat

Talán senki sem gondolná, de ha sok tojást eszünk, az könnyen lehet, hogy nem lesz jó hatással a bőrünkre. A tojás ugyanis tele van progeszteronnal, ami elősegíti a pattanások kialakulását, sőt, egy legújabb kutatás szerint a húsban, halban, tojásban és tejtermékekben megtalálható B12 vitamin is tehet arról, hogy megjelennek a kellemetlen dudorok az arcunkon. A vitamin ugyanis megváltoztatja a pattanás megjelenéséért felelős baktérium anyagcsere-folyamatait, aminek hatására a baktérium gyulladáskeltő anyagot, úgynevezett porfinirt termel és ezt juttatja vissza a bőrbe. Szerencsére erre csak kevesen érzékenyek, de ha köztük vagyunk, érdemes kiiktatni a tojást az étrendünkből - állítja a University of California egy kutatócsoportja.

Ha gyakran puffadunk, annak tojás intolerancia is lehet az oka

A tojásrántotta vagy tükörtojás az egyik legnépszerűbb reggeli, de nem azoknak, akik tojás intoleranciában szenvednek. Ha észrevesszük, hogy rendszeresen felpuffadunk a tojás fogyasztása után, akkor érdemes egy intolerancia vizsgálatot végeztetni. A tojás intolerancia alapjában véve azt jelenti, hogy a szervezet nem tudja megemészteni a tojás egy bizonyos elemét, hiányzik egy enzim, ami képes lenne lebontani, ez pedig puffadást, hányingert, hasmenést, gyomor- és fejfájást okozhat. Szerencsére az ételtolerancia kezelhető, ha a bélrendszert egy ideig tehermentesítjük, utána fokozatosan visszavezethetjük a tojásételeket az étrendünkbe.