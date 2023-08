Ezt kell tudni a vérnyomás értékekről

A higanymilliméterben megadott vérnyomás tulajdonképpen az az erő, amellyel a vér az artériák falát nyomja a szív működése során. Szisztolésnak nevezzük az első helyen szereplő vérnyomásértéket, azaz amikor a szív összehúzódik és a vért az erekbe pumpálja, illetve diasztolésnak a második helyen szereplő értéket, amikor a szív elernyed és feltöltődik vérrel. Az optimális vérnyomás értéke 120/80 Hgmm és 140/90 Hgmm között alakul, e fölött magas, míg 90/60 Hgmm alatt alacsony vérnyomásról beszélünk.

Ájulást is okozhat az alacsony vérnyomás

Az alacsony vérnyomás tünetei a fáradtság, hirtelen felállásnál szédülés, esetleg fejfájás vagy fülzúgás, de felléphet alvászavar is. Súlyos esetben ájuláshoz is vezethet. Az alacsony vérnyomást a magashoz hasonlóan szintén 24 órás vérnyomásméréssel diagnosztizálják, azaz a páciens egy napon keresztül vérnyomásmérőt visel a testén és folyamatosan naplózza a tevékenységeit. Ezzel kapcsolatban Dr. Menyhárt Orsolya, az Affidea Magyarország járóbeteg-szakellátás orvosigazgatója elmondta: „Az alacsony vérnyomásnak kétféle típusát különböztetjük meg. Primer hipotóniánál nem lehet pontosan tudni, hogy mi okozza az alacsony értékeket, és ez gyakran jár együtt magasabb pulzusszámmal. A fiatal, vékony hölgyek körében például igen gyakori a primer alacsony vérnyomás. A másodlagos alacsony vérnyomást azonban a leggyakrabban valamilyen társbetegség - például szívbetegség, szívelégtelenség, szívbillentyűzavar, szívelégtelenség, diabétesz - okozza. Előfordulhat az is, hogy a szervezetben egy fel nem tárt vérzés miatt lesz hirtelen alacsony vérnyomás vagy gyógyszer mellékhatásként jelentkezik. Mindemellett várandósság alatt is felléphet."

Az alacsonyt vérnyomást nem gyógyszerrel kezelik

Az alacsony vérnyomást a magassal szemben jellemzően nem gyógyszerekkel kezelik, hanem igyekeznek a kiváltó okot megszüntetni. Dr. Menyhárt Orsolya hozzátette: „A másodlagos alacsony vérnyomásnál a kiváltó társbetegségek, okok kezelése általában megszünteti a panaszokat. Előfordulhat az is, hogy a magas vérnyomásra felírt készítményekből szed túl sokat a beteg, és emiatt lesz túl alacsony a vérnyomása. Tévhit, hogy az alacsony vérnyomás jót tesz a szervezetnek, így nem cél az sem, hogy 120/80 HGmm alá menjenek tartósan a vérnyomás értékek. Ha azt látjuk a hipertónia kezelése során, hogy valakinek folyamatosan ez alatt van a vérnyomása, akkor érdemes a szedett gyógyszerek mennyiségét átgondolni."

A primer alacsony vérnyomással élőknek is elsősorban életmódbeli változtatásokat javasolnak. Mivel a vérnyomás nagyban függ a folyadékháztartástól, javasolt a sok folyadék bevitele és a rendszeres mozgás, ami szintén megemeli a vérnyomást. A koffein is segíthet, de nem a kávé az elsődleges megoldás, mert az hirtelen emeli meg az eleve magasabb pulzusszámot, hanem inkább a zöld tea, ami plusz folyadékot jelent lassabban leadott koffeintartalom mellett.

