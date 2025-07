Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a héten merőben eltérő időjárásban lesz részünk, mint azt az elmúlt egy hónapban megszokhattuk. Jelentősen lehűl a hőmérséklet, és rengeteg csapadékra kell számítanunk. A rossz hír pedig még csak ezután következik: hétfőn délután a HungaroMet hat vármegyére a legmagasabb, piros riasztást adta ki a heves zivatarok miatt, emellett az ország területén már most hatalmas károkat okozott a heves vihar és esőzés, ezért a tűzoltókhoz folyamatosan érkeznek a segélyhívások.

Piros riasztást adott ki a HungaroMet hétfő délután 6 vármegyére

Piros riasztás: erre a hat vármegyére csap le a vihar

Ma estig, késő estig több hullámban, többfelé várhatóak zivatarok napközben súlypontjával egyre inkább keletebbre, illetve északnyugaton csökkenő valószínűséggel. Zivatarokhoz viharos (60-80 km/h) széllökés, lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (15-30 mm), jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) társulhat. Helyenként heves zivatarok (> 90 km/h széllökés, jégeső (>2-3 cm-es átmérő), felhőszakadás (30-50 mm)) is kialakulhatnak főként a Dunától keletre. Az Alföldön délután, kora este a zivatarrendszer hatására 110 km/h körüli vagy feletti széllökések is előfordulhatnak - számolt be róla a weboldal. A HungaroMet alábbi térképen láthatjátok, hogy melyik vármegyékben kell a leghevesebb zivatarokra számítani:

A tűzoltók folyamatosan dolgoznak

Lapunk számára Mukics Dániel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője árulta el, hogy hétfő délután több száz helyen teljesítenek szolgálatot a tűzoltók, és folyamatosan dolgoznak a kármentesítéseken. Emellett tanácsot adott az embereknek, hogy hogyan tudják elkerülni, hogy baleset érje őket a vihar idején.

A nagy mennyiségű eső komoly károkat tud okozni, emiatt pedig már eddig is több száz helyre riasztották a katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóegységeit. Jellemzően kidőlt fák, letört ágak, leszakadt vezetékek miatt hívják a műveletirányítási központokat. Ha van rá mód, a kocsival fáktól, reklámtábláktól, épületektől távolabb parkoljunk. Ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, a legjobb valahol megállni. Ha erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk. Villámláskor ne a fák alatt keressünk menedéket, hanem lehetőség szerint menjünk egy közeli épületbe. Az otthonunkban lévő elektromos eszközök csatlakozóit húzzuk ki a konnektorból, a villámcsapás ugyanis tönkreteheti őket

- látta el jó tanácsokkal az embereket az alezdes. Mukics Dániel hozzátette: