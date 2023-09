Amikor Chloe Spitalnic gyomorgörcsöktől kezdett szenvedni, akkor azt hitte, hogy laktózérzékenysége van. A 22 éves lánynál azonban később petefészekrákot diagnosztizáltak, ő pedig halálra rémült. „Nem tudtam abbahagyni a sírást. Attól féltem, hogy meghalok" - mondta.

Az ausztráliai Melbourne-ből származó "fitt és egészséges" diák éppen megkezdte mesterképzését, amikor kisebb fájdalmat észlelt a gyomrában, ami ismételten megjelent és aztán elmúlt. Hasonló tüneteket mutatnak azok, akik érzékenyek a laktózra vagy a gyümölcscukorra. Az orvoshoz tett látogatása és az azt követő kórházi vizsgálatok után végül megkapta a kétségbeejtő diagnózist: harmadik stádiumú petefészekrákja van, ami azt jelenti, hogy már áttétei is vannak.

Öt nappal később sürgős műtétet hajtottak végre rajta, ám az akkori Covid-zárlatok miatt egyedül ment keresztül a megpróbáltatásokon. Nyolc hétbe telt, mire felépült a műtétből, utána újra meg kellett tanulnia járni. „Hatalmas fájdalmaim voltak, amikor csak nevettem vagy tüsszögtem" - mondta. Kemoterápiát is kapott, majd újabb kisebb beavatkozáson esett át. Három év elteltével Chloe élete szerencsére szinte visszatért a normális kerékvágásba, de a rák visszatérésének „nagy valószínűsége" továbbra is állandó félelemmel tölti el - írja a The Sun.

A jelenleg 25 éves lány, aki rendszeresen jár kivizsgálásokra azt szeretné, ha az emberek tisztában lennének a figyelmeztető jelekkel, hogy senki másnak ne kelljen átélnie ugyanazt a kínt, amit ő. „A nőknek ismerniük és meg kell érteniük a testüket, így amikor olyan rendellenességek lépnek fel, mint az egyszerű fájdalom, segítséget kérhetnek."



Petefészekrák tünetei:

Duzzadt has vagy puffadás érzése

Fájdalom vagy érzékenység a hasban vagy a medencében

Étvágytalanság vagy jóllakottság érzése rögtön az evés után

Gyakrabb vizelési inger

Tünetek, amelyek szintén gyanúsak lehetnek: