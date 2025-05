Meghan Markle és Harry herceg szerelmesebbek mint valaha - Fotók

Meghan Markle és Harry herceg időt szakított arra, hogy bulizzanak egyet. A választásuk Beyoncé koncertjére esett, ahol a képet tanúsága szerint remekül érezték magukat.

Harry herceg és Meghan Markle a mai napig randevúznak egymással

Forrás: GC Images

Beyoncé fellépésén "randevúzott" Harry herceg és Meghan Markle

Meghan Markle és Harry herceg péntek este egy privát lakosztályból élvezték Beyoncé Cowboy Carter turnéjának egyik koncertjét a Los Angeles-i SoFi Stadionban. Markle az Instagramjára egy lapozós posztot is feltett, a képeken pedig jól látszik, mennyire élvezték a koncertet és egymás társaságát kiszakadva a mindennapokból. „A tegnap estéről… Köszönöm @beyoncénak és csapatának a fantasztikus koncertet (és a nagyon szórakoztató randevút)! ” - írta Meghan a képekhez. Az egyiken Markle férje kalapját viselve táncolt és nevetett, de több meghitt pillanatot is megörökítettek: egy felvételen például Harry csókot lehelt a felesége arcára, egy másikon Markle ölelte át a herceget. Az egyik különleges jelenetben látható egy hímzett felirat is Harry kalapjának belsejében: „Archie, Lili, My Love.”

„Gyönyörű életünk van”

Meghan Markle a The Jamie Kern Lima Show podcast vendégeként nyilatkozott házasságukról és elmondta, a szóbeszéd ellenére nagyon boldogok együtt. „Semmit sem szabad magától értetődőnek venni... ha van egy partnered, egy házastársad, aki annyira mögötted áll… Ez a férfi annyira szeret engem. Nézd, mit építettünk fel? Gyönyörű életünk van, két egészséges, gyönyörű gyermekünk van” - jelentette ki. Markle hozzátette: „Harry folyamatosan mindent megtesz annak érdekében, hogy családunk biztonságban legyen, imádjuk egymást és még mindig randevúzunk”.