Liz Seibert, a New York- i modell és influenszer hosszú ideig vegetáriánusként, korábban vegánként élte a mindennapjait, ám számos egészségügyi problémájára végül nem a zöldségek és a hüvelyesek, hanem a nyers hús volt a megoldás.

Liz Seibert, a New York- i modell és influencer kilencéves korában mondott le először a húsról. Tindézser kora óta aknétól, depressziótól és szorongástól szenvedett. Emellett pedig álmatlanság, fejfájás és irritábilis bélszindróma is megkeserítette a mindennapjait.

Liz úgy érezte, hogy ő mindent megtesz annak érdekében, hogy jobban érezze magát a bőrében, az orvosok mégis azt javasolták, hogy gyógyszert kellene szednie a különféle egészségügyi problémáira. Azonban ő a gyógyszerek mellett az étrendjét változtatta meg, elkezdett nyers húsokat fogyasztani.

A most 23 éves fiatal lány a táplálkozási szakértője javaslatára kezdte el elhagyni a vegetarianizmust és a veganizmust.

„Egész életemben vegetáriánus vagy vegán étkezést folytattam, és azt hittem, hogy egészséges vagyok. Úgy éreztem, mindent kipróbáltam. Számos különböző gyógyszer, számtalan típusú terápia, diéta sem segített rajtam. Úgy gondolom, hogy a helytelen táplálkozás óriási mértékben hozzájárult számos egészségügyi problémámhoz."

Liz már az első hónapjan jelentős változásokat tapasztalt: szorongása, depressziója és gyomorpanaszai mind javultak, és három hónapon belül a pattanásai is szépen elkezdtek eltűnni az arcáról. Azt is elmondta, hogy elmúlt a fejfájása, jobban aludt, és a menstruációja is visszatért körülbelül négy hónap után.

Elárulta, hogy leginkább nyers szívet, agyat, májat és csontvelőt fogyaszt, ezeket pedig egy közeli farmról szerzi be - írja a Metro.