Nem mindennapi kísérletbe fogott egy amerikai férfi. Eldobta a serpenyőt, lekapcsolta a gázt és hónapok óta csak nyersen eszi a húsokat. Nem válogat, csirke, sertés és marha is kerül a tányérjára.

A gyomorforgató életmódról ráadásul rendszeresen posztol is saját közösségi oldalán, ahol nemcsak az eredményekről számol be, hanem videóban is megmutatja, ahogy percek alatt megeszi a nyers darált húst. A férfi azt állítja, hogy amióta nem süti vagy főzi meg a húsokat, azóta egészségesebbnek érzi magát, sőt rengeteget spórolt.

Hozzátette, hogy a nyers húsoknak magasabb a kalória- és fehérjetartalma, így szerinte táplálóbbak is.

Az orvosok azonban nem véletlenül hangsúlyozzák, hogy a húsokat csakis alapos hőkezelés után szabad elfogyasztani. A sütés és főzés hatására ugyanis elpusztulnak a húsokban található baktériumok, amelyek a szervezetbe jutva súlyos betegségeket is okozhatnak.

Felhívják az emberek figyelmét, hogy senki se kövesse az amerikai férfi példáját – írja a Daily Star.