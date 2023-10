Az őszi-téli időszakot nem véletlenül hívják náthaszezonnak: a hűvös, esős időjárás miatt egyre több a torokfájással, orrfolyással és elhúzódó köhögéssel járó influenzaszerű megbetegedés. De mit tehetünk, ha a nátha ledönt bennünket a lábunkról? Maradjunk otthon vagy inkább menjünk be dolgozni?

Betegállományba menni nem jó dolog, de néha elengedhetetlen. Megfázás, vagy kezdődő influenza esetén, ha lázasak vagyunk vagy gyengének érezzük magunkat – a szövődmények megelőzésének érdekében adjunk elég időt szervezetünknek a gyógyulásra –, lehetőség szerint maradjunk ágyban, és pihenjünk a betegség ideje alatt. A Bors összegyűjtött néhány szempontot, amelyek segíthetnek helyesen dönteni ebben a helyzetben.

Betegen végigfertőzzük az irodát

A felső-légúti fertőzések többsége általában már néhány nappal azelőtt fertőzhet, hogy az első tünetek megjelennének, és egészen addig tovább is adhatjuk a betegséget okozó vírusokat másoknak, míg tüneteink vannak. Ráadásul ha kisgyermekekkel, idősekkel, krónikus betegekkel dolgozunk együtt, jobb, ha kiveszünk néhány nap betegszabadságot: ezek a csoportok ugyanis sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre, az esetleges szövődmények is gyakrabban érintik őket, ráadásul ezek a szövődmények súlyosabbak is lehetnek az esetükben

Gyorsabb a gyógyulás otthon

Mindenkinek az az érdeke, hogy minél előbb elmúljanak a kellemetlen tünetek, és újra teljesen egészséges lehessen. Ezt sokkal gyorsabban lehet otthon elérni, mint munka közben. A legtöbb légúti fertőzés jóval hamarabb szűnik meg, a lehetséges felülfertőzés, a szövődmények lehetősége is jelentősen csökken, ha a tüneti kezelés (a láz, a köhögés, az orrfolyás, a nyálkahártya-gyulladás, a hurutos panaszok csillapítása) mellett a szervezet immunvédelmét egy-két nap ágynyugalommal, vagy legalábbis otthoni pihenéssel is megtámogatjuk.

Ha mégis munkába kell menni

Amennyiben nem kerülhető el, hogy munkába kelljen menni betegen is, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy elkerüljük a kórokozók továbbadását. A fokozott higiénia, gyakoribb kézmosás, sűrűbb szellőztetés, az egyszer használatos papírzsebkendő mellett legfontosabb a kézfogás, a közeli beszélgetés kerülése. Köhögéskor tegyük a szánk elé zsebkendőt, ha pedig esetleg nincs idő előkapni, akkor ne a kezünkkel takarjuk el a szánkat, hanem inkább a könyökhajlatunkba köhögjünk. De nem ördögtől való az orr-, szájmaszk viselése sem!

A légúti panaszokra bevált házi praktikák

• sok meleg folyadék

• kávé helyett mézes gyógytea

• sál a nyakra

• meleg zokni a láb keringésének javítására

• a mellkasra légzéskönnyítő kenőcs

Az alábbi tünetek esetén keressük fel háziorvosunkat

• 38 foknál magasabb láz

• elhúzódó köhögés, hosszan tartó torokfájás

• egy héten túl sem múló náthás tünetek (orrfolyás, tüsszögés és orrdugulás)

• sötét orrváladék, ami arc- vagy homloküreg-gyulladásra utalhat

• émelygés, hányás

• ha a javulás 7-10 nap után sem észlelhető

