Úgy tűnik, a tudósok végre rájöttek, mi az oka, hogy télen sokkal gyakrabban vagyunk betegek, mint a többi évszakban.

A The Journal of Allergy című folyóiratban kedden megjelent tanulmány szerint az orr belsejében lévő hőmérséklet mindössze 5 Celsius-fokkal történő csökkentése valójában az orrlyukkban lévő több milliárd vírus- és baktériumellenes sejt közel 50%-át elpusztítja.

Amikor egy légúti vírus bejut az orrlyukba, az orr elülső része azonnal érzékeli a behatolót, jóval a szaglószerv többi része előtt. Az orrunkat bélelő sejtek azonnal nekiállnak másolatokat gyártani önmagukról, melyeket extracelluláris vezikuláknak nevezünk, és amelyek csaliként működnek, azzal a céllal, a kórokozókat elpusztítsák. Ezek a szervezetünkből orrfújással távoznak.

A megoldás nem túl bonyolult: melegen kell tartanunk az orrunkat. Erre megoldást nyújtanak az arcmaszkok, melyek viselése nem csak a vírusok belélegzésétől véd meg, de meleg pulóverként is hatnak az orrunkon.

A vizsgálati eredményekre alapozva szeretnének kifejleszteni egy olyan szert, mellyel elkerülhető lenne az "orrpulóver" használata, ám a kutatók azt is megjegyzik, hogy fentiek "in vitro vizsgálatok, ami azt jelenti, hogy bár a laboratóriumban emberi szövetet használnak az immunválasz tanulmányozására, ez nem egy olyan vizsgálat, amelyet valakinek az orrában végeznek. Az in vitro vizsgálatok eredményei gyakran in vivo megerősítést nyernek, de nem mindig" - írja a CNN.