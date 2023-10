Sokan vannak, akik hetente több tíz kilométert lefutnak vagy heti 4-5-ször edzenek, ám ezen felbuzdulva úgy gondolják, hogy a gyorséttermi ételt is megengedhetik maguknak, hiszen rengeteget sportolnak, nem hízhatnak meg. És olyanok is akadnak, akik hétköznap ugyan odafigyelnek a táplálkozásukra, de hétvégenként eleresztik magukat és akármit is elfogyasztanak, az alkoholt is beleértve. Közülük sokan hiába vékonyak, a testzsírszázalékuk meglepően magas.