A gasztroenterológus szerint kevés rosszab dolgot tehetünk a szervezetünknek annál, mint hogy "órákat" töltünk el a vécén a telefonunkat görgetve, videókat nézve. Hogy miért? Ha hosszú ideig ülünk a vécén, az feszülést okozhat a végbélnyílásban, ami aranyérhez, anális berepedésekhez és végbélsüllyeséshez vezethet.

De az csak az egyik ok. A másik az, hogy a mobiltelefonunk könnyen beszennyeződhet, ezért azt javasolja, ha mégis bevisszük magunkkal a fürdőszobába a készüléket, utána töröljük át fertőtlenítőkendővel, amúgy biztosan a baktériumok tenyészhelye lesz. A London School of Hygiene and Tropical Medicine 2011-ben megállapította, hogy minden hatodik telefon széklettel szennyezett.

Egy tavalyi nemzetközi tanulmány szerint a felnőttek több mint 65 százaléka viszi magával a telefont a vécére. Ebben Spanyolország jár az élen közel 80 százalékkal, a sereghajtó Németország, alig 55 százalékkal. A legjellemzőbb a 26-41 évesekre, hogy a vécén is nézegetik a telefonjukat, őket a 18-25 évesek követik - írja a Mirror.