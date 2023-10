A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a körülbelül 0,138 kilogramm kiszerelésű, 2023 november 12. és november 19. minőségmegőrzési idővel rendelkező terméket ne fogyasszák el. A sajt bármely METRO áruházba visszavihető, annak teljes vételárát visszatérítik.





A Nébih az oldalán ismerteti, hogy az Escherichia coli (E. coli) baktérium törzsei általában a melegvérű állatok és az ember normál bélflórájának természetes baktériumai, ahol fontos szerepet töltenek be. Néhány, kívülről a szervezetbe bejutó E.coli törzs azonban betegséget okoz: olyan méreganyagokat termelhet, amelyek az emberben bélrendszeri gyulladást és súlyos szövődményeket okozhatnak.

A tünetek között szerepelnek hasi görcsök, hirtelen fellépő vizes hasmenés, amely véres is lehet, de esetenként előfordulhat hányinger, hányás és láz is. A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul.