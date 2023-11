A megfázásos tünetek változatosak: a torokkaparástól, az orrdugulástól a fejfájásig, izomfájdalmakig, köhögésig, tüsszögésig terjedhet, de nyomást érezhetünk a fülünkben és az arcunkban, valamint elveszíthetjük ízérzékelésünket és szaglásunkat is. Amikor ezek egy része vagy az egész megtörténik, úgy érezhetjük, hogy semmit sem tehetünk, hogy megállítsuk. Egy orvos azonban megosztott néhány tanácsot arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni, ha rosszul érezzük magunkat.

Dr. Unnati Desai elmondta , hogy két tabletta beszedését javasolja, amint úgy érezzük, hogy megfáztunk. Két fájdalomcsillapító – paracetamol és ibuprofen – együttes szedését ajánlja, emellett természetesen a sok pihenés és alvás, sok víz ivása és sós víz gargalizálása torokfájás esetén is segíthetnek. Ha megfogadjuk a tanácsot, más megfázás elleni szert már nem vegyünk be, ugyanis azokban is lehet paracetamol vagy ibuprofen - írja a Mirror.

Ha megfázunk, szervezetünknek több tápanyagra és energiára van szüksége a gyógyuláshoz. Ezért ajánlott olyan ételeket fogyasztani, amelyek gazdagok vitaminokban, ásványi anyagokban, kalóriákban és fehérjékben. A megfelelő ételek fogyasztása enyhítheti a tüneteket és elősegítheti a gyorsabb gyógyulást.

