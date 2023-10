Egy felnőtt évente kétszer-háromszor tapasztal megfázásos tüneteket. A gyors gyógyulás érdekében hajlamosak vagyunk kiadni több tízezer forintot mindenféle vény nélküli szerre, holott lehet, hogy ezeknek az olcsóbb változata is működőképes lenne.

Az ősz kezdete kéz a kézben jár a légúti megbetegedésekkel, az első hűvösebb napok után ránk rúgja az ajtót a köhögés és az orrfolyás. A gyógyszertárak a megfázás- és köhögés elleni gyógyszerek széles választékát kínálják, nem könnyű köztük eligazodni. Niamh McMillan, brit gyógyszerész megosztott egy módszert, melynek köszönhetően pénzt spórolhatunk a megfázás elleni szereken. Azt mondja, nem feltétlenül kell az ismert, unásig reklámozott márkák drága gyógyszereit megvásárolni.



„Bár a márkás termékek a márkaismertségnek és a marketingnek köszönhetően hatékonyabbnak tűnhetnek, természetesen drágábbak is. Érdemes időt szánni az olcsóbb, nem felkapottabb termékekre is. Nézzük át az összetevőket és lehetőség szerint hasonlítsuk össze azokat. Sok kedvező árú termék van pontosan ugyanolyan az összetevőkkel, mint a drágább, agyonreklámozott gyógyszerek. Ezek is hatékonyan segítik a gyógyulást" - mondta az Expressnek McMillan, aki hozzátette, hogy érdemes a gyógyszerészek segítségét kérni a patikákban, ha nem tudjuk, mivel helyettesíthetünk egy drágább gyógyszert.

