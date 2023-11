A 20 éves Natasha naponta 4 liter kólát iszik meg, és ez már négy éve így van. Azt mondja, egy orvos javaslatára kezdett rendszeresen kólát fogyasztani.

„Reggel az az első dolgom, hogy megiszok egy pohár kólát" — mondta a The Sun című angol lapnak Natasha, aki azért kezdett cukros üdítőket fogyasztani, hogy helyreállítsa a várcukorszintjét. „Egy orvos javasolta, hogy igyak minden nap cukros italokat, ez pedig oda vezetett, hogy függővé váltam."

A lány naponta 2-4 liter kólát iszik meg, ez pedig a pénztárcáját is alaposan megterheli.

Az alacsony vércukorszintet — ami végeredményben Natasha függőségéhez vezetett — hipoglikémiának nevezik, és az elégtelen szénhidrátbevitel okozhatja. Ha nem kezelik, a betegek gyengének érzik magukat, zavarodott válhat a beszédük, görcsrohamok és ájulások jelentkezhet. Natasha nem szeret enni, ezért inkább iszik helyette.

„Vannak, akik nassolni szeretnek, én inkább iszok" - mondta a lány, aki attól fél, hogy megszállottsága komoly betegségekhez vezet. Sokszor már most is nagyon felgyorsul a pulzusa, a lépcsőznie kell, úgy érzi, elájul. Nemrég vérszegénységet is megállapítottak nála, és biztos benne, hogy ez a kólafogyasztás következménye. Elvonási tünetei is vannak, ha 24 órán keresztül nem fogyaszthat kólát veri a víz, remeg és szörnyű migrén gyötri.