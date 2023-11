A cukor sem rossz, ha mértékkel fogyasztjuk, de a magas cukortartalmú étrend összefüggésbe hozható az elhízással, a fog- és ínyproblémákkal, a zsírmájjal és a cukorbetegséggel. Nem mellesleg, a nagy mennyiségű cukor a csontokból kalciumot és magnéziumot szabadít fel, ami jelentősen megnöveli a csontritkulás kockázatát. Kis odafigyeléssel azonban sokféleképpen megóvhatjuk gyermekünk egészségét.

Előzzük meg a sóvárgást!

Teljesen természetes, hogy időközönként a gyerkőc megkíván valami finomat vagy édeset, hiszen mindenki vágyik a nassolni valóra. Az édesség ráadásul nemcsak finom, hanem a fogyasztásával dopamin, boldogsághormon szabadul fel a szervezetben. Hosszú távon azonban a kicsi egészsége is megsínyli. A túl egyoldalú táplálkozás helyett törekedjünk a változatos, egészséges étrendre. Ha kreatív módon szervírozzuk, a zöldségeket és gyümölcsöket örömmel fogják elfogyasztani.

Száműzzük a magas cukortartalmú ételeket, italokat

A legtöbb gyerek rajong a cukros nyalánkságokért, üdítőitalokért. De ha szép lassan csökkentjük ezek mennyiségét, illetve előbb-utóbb kivonjuk ezeket az étrendjükből, abbamarad a sóvárgás is. Jöhetnek reggelire a zabpehelyből készített házi müzlik, illetve a teljes kiőrlésű kenyerek. Hétvégén pedig jól fog esni az alacsony cukortartalmú palacsinta is. De ahogy mindenben, itt is fontos türelem és a fokozatosság.

Az étkezést ne keverjük össze a jutalmazással

Szakemberek sokszor beszélnek arról, hogy az étkezést nem jó összekeverni a jutalmazással. Az evés biológiai szükséglet. A gyerekkori vagy akár a későbbi elhízás hátterében gyakran húzódik meg okként az étkezéssel történő jutalmazás: „ha megeszel mindent a tányérodról, kapsz egy szelet süteményt". A gyerekkorban megtanult édes jutalmazás szokása azonban nem múlik el magától, és később is megmaradhat, ebből nemcsak felnőttkori elhízás, hanem evészavarok is kialakulhatnak.

Mutassunk jó példát a kicsiknek

A szavak kevésbé számítanak, mint a követendő minta. A gyerek olyan, mint egy kis szivacs, mindent magába szív, és a szüleit másolva azt csinálja, amit tőlük lát. A kicsi a nagyokat fogja utánozni, olyan akar lenni, mint ők. Ezért szülőként az a dolgunk, hogy jó példát mutassunk a gyermekeinknek, a táplálkozással is. Ha azt látja, hogy apa megeszi a borsófőzeléket, anya pedig almával indítja a napot, akkor ezt ő is leutánozza.

Váltsunk alternatív nassolni valóra

A kicsik nem tudnak egyik napról a másikra lemondani az édességről, de jó hír, hogy nem is kell feltétlenül lemondaniuk a nassolni valókról, elég, ha kedvenceiket egészségesebb alternatívára cseréljük: a tejcsokit étcsokoládéra, a sajtos csipszet olajos magvakra vagy zöldségcsipeszekre, a vanília fagyit fagyasztott gyümölcsökre. De nem árt ha mindig van nálunk müzliszelet, alma vagy banán - írja a Bors.

