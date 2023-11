Az STI-ről röviden

Az STD az angol „Sexually Transmitted Diseases" rövidítése, ami szexuális úton terjedő betegségeket jelent. Az STD mellett egyre gyakrabban találkozhatunk a manapság már korszerűbb STI mozaikszóval is, ami a „Sexually Transmitted Infections", vagyis a szexuális úton terjedő fertőzések összefoglaló neve. A nemi úton terjedő fertőzések között baktériumok (pl. Chlamydia tr.) és vírusok (pl. HPV) okozta megbetegedések, valamint paraziták (pl. Trichomonas vag.) és gombák (pl. Candida albicans) által okozta megbetegedések egyaránt előfordulhatnak. Az STI-knek eltérő a lappangási ideje, és a tünetek is igen változatosak lehetnek, ugyanakkor veszélyük épp abban rejlik, hogy hosszú ideig észrevétlenek maradhatnak, miközben váladékokkal, vérrel és az anyatejjel már átadhatóak. Kezelés hiányában pedig súlyos szövődményeket (meddőség, méhen kívüli terhesség, koraszülés) is okozhatnak. Az STI-t számtalan tévhit és megbélyegzés övezi, ezért is fontos tudatosítani, hogy nemi úton terjedő betegséget bárki elkaphat, aki szexuális életet él, az STI-k 70 százaléka pedig teljesen tünetmentes. Az érintettek tehát sokszor nem is tudják, hogy fertőzőek.

Így óvhatjuk magunkat a nemi betegségektől:

Stabil, kölcsönösen monogám párkapcsolatot alakítunk ki

A nemi betegségek elkerülésének egyik leghatékonyabb módja a nemi élettől való tartózkodás, bár az intim közelséggel járó megfertőződés lehetősége itt sem kizárt (pl. csókolózás, petting során). A szexuális úton terjedő fertőzések rizikóját mérsékelheti, ha kerüljük a kockázatos szexuális tevékenységeket (pl. a partnerek váltogatása, óvszerhasználat mellőzése), és stabil, monogám kapcsolatot létesítünk. A kapcsolat elején azonban itt is javasolt a tesztek elvégzése a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzésekre.

Óvszert használunk

Az óvszer helyes és következetes használata az egyik leghatékonyabb védelmet jelenti a nemi úton terjedő fertőzések, köztük a HIV ellen is. Ugyanakkor ez sem nyújt védelmet bizonyos betegségekkel szemben, hiszen a nemi szerv környékén, a szeméremdombon, a gáttájékon is előfordulhatnak olyan nemi úton terjedő elváltozások (pl. HPV-vírus, herpeszvírus), amelyek a bőr dörzsölésével megfertőzhetik partnerünket. Mivel a nemi betegségeket orális és anális érintkezés útján is el el lehet kapni, ezért csak az óvszerhasználat biztosíthat védelmet ilyen esetekben. Orális-genitális, orális-analis kontaktus során az ún. dental dam (oral dam) használatával előzhetjük meg a fertőzést, ami megakadályozza a száj és a nemi szervek közötti közvetlen érintkezést.

Beoltatja magunkat

Két vírusos, nemi úton terjedő infekció, a HPV és Hepatitis B ellen is hatékony és biztonságos oltások állnak rendelkezésünkre. Ezek a vakcinák jelentős előrelépést jelentenek a nemi úton terjedő fertőzések megelőzésében.

A HPV oltásnak a szexuális élet megkezdése előtt van a legnagyobb védőhatása, így az oltást 9-15 éves korban a legcélszerűbb felvenni; de felnőttkorban is megfontolandó a beadása, hiszen az onkogén HPV-fertőzés veszélyének a nők minden életkorban ki lehetnek téve. Magyarországon a hetedik osztályos (12. életévüket betöltő) lányok és a 2020-2021-es tanév óta már a fiúk számára is ingyenesen igényelhető a 9 komponensű, HPV elleni védőoltás a gyermek által látogatott oktatási intézményben.

Mikor menjünk STI-szűrésre?

Mivel az STI-k hosszú ideig tünetmentesek lehetnek, ezért a szűrővizsgálatoknak kiemelt jelentősége van. Különösen akkor, ha nem él stabil párkapcsolatban, és óvszer nélkül létesítettünk szexuális kapcsolatot, vagy felmerül a gyanú, hogy partnerünktől elkaphattunk egy nemi fertőzést. Alhasi panaszok (pl. folyás, vizelési problémák), a nemi szerveken vagy környékükön jelentkező bőrtünetek, illetve a közösüléskor jelentkező szokatlan tünetek (pl. fájdalom, hüvelyi vérzés) esetén is mindenképpen indokolt a szűrővizsgálat elvégzése!

A partnereket együttesen kell kezelni, a fertőzés visszaadásának az elkerülése érdekében. A pontos diagnózist és a megfelelő terápia kiválasztását pedig nagyban segíti, ha őszintén válaszolsz orvosodnak a szexuális szokásaidra vonatkozó kérdésekre – mondta el dr. Karászi Viktória nemigyógyász, bőrgyógyász szakorvos.

Forrás: Infektológiai Központ