A méhnyakrák olyan, 99%-ban a humán papillomavírus magas kockázatú törzsei okozta rosszindulatú daganatos betegség, ami rendszeres szűrésekkel és HPV elleni védőoltással megelőzhető, vagy időben felfedezve jó eséllyel gyógyítható.

A humán papillomavírus

A HPV, vagyis a humán papillomavírus a leggyakrabban - de nem kizárólagosan - szexuális úton terjed. Nőket és férfiakat is fertőz. Több mint 200 altípusa ismert, melyek között vannak alacsony és magas kockázatú típusok is. Az alacsony kockázatúak nem rákkeltő vírusok, de okozhatnak kellemetlen tüneteket, például szemölcsöket a bőrön és a külső nemi szerveken. A magas kockázatú HPV-típusok a nemi szervek, a fej-nyaki régió és a végbél hámjában fertőzést okozhatnak, melyekből idővel daganatos elváltozások alakulhatnak ki.

Szinte mindannyian átesünk életünk során legalább egyszer a fertőzésen, anélkül, hogy tudnánk róla, hiszen az esetek 90%-ban a szervezetünk legyőzi a vírust. A HPV azonban a maradék 10%-ban komoly betegségeket okozhat! Ez a vírus felelős a méhnyakrákos betegségek csaknem 100%-áért, és az összes daganatos megbetegedés 6%-áért. Attól, hogy egyszer – akár észrevétlenül – átesünk a fertőzésen, még nem alakul ki a szervezetünkben tartós védettség, így később még számos alkalommal elkaphatjuk a fertőzést.

Magyarországon évente kb. 3000 alkalommal diagnosztizálnak HPV-hez köthető daganatos megbetegedést. 4-500 nő veszíti életét méhnyakrák miatt, és nagyjából ugyanennyi férfit veszítünk el más, HPV-okozta daganat következtében.

Az Egészségügyi Világszervezet 2020-ban indította el a „90-70-90" elnevezésű globális programját a méhnyakrák eltüntetésére a világban. Ennek célja, hogy:

• elérjük a HPV elleni védőoltás tekintetében a 90% -os lefedettséget a lányok körében 15 éves korig;

• a nők 70 %-a járjon rendszeresen méhnyakszűrésre, ezt 35–45 éves kor között jó minőségű HPV-teszttel végezzék;

• 90%-a azoknak a nőknek, akiknél elváltozást okoz a HPV, kapja meg a megfelelő kezelést akár rákmegelőző állapot, akár rákos invazív állapot fennállása esetén.

HPV elleni védőoltás

Magyarországon 2014 őszétől a Nemzeti Immunizációs Program keretében ingyenesen oltják be a hetedik osztályos lányokat, 2020 őszétől pedig már a hasonló korú fiúkat is. Az oltás igénylése önkéntes, azaz nem kötelező, és szülői hozzájárulás szükséges hozzá. Fontos tudni, hogy a HPV elleni védőoltást nők és férfiak későbbi életkorban is felvehetik, akkor is, ha van fennálló fertőzésük.

A védőoltás a méhnyakrákkal szemben 90%-os, hüvelyrákkal szemben 85%-os, szeméremtestrák és végbélnyílás körüli rákok esetén 90%-os védelmet nyújt. Ezen kívül szintén 90%-os hatékonysággal előzi meg a nemi szervi szemölcsök kialakulását.

A vírus által általa előidézett rákos megbetegedések közel 30%-a a férfiakat érinti. Akár péniszráknak vagy a végbélnyílás, illetve a középgarat egyes rákos megbetegedéseinek is kiváltó tényezője lehet.

Szűrések

Ma Magyarországon az elsődleges szűrési módszer a citológiai kenetvétel, amely azt mutatja meg, hogy van-e elváltozás a méhnyakon. Emellett létezik HPV-szűrés is, amellyel kideríthető, hogy fennáll-e humán papillomavírus fertőzés, és ha igen, akkor alacsony vagy magas kockázatú.

A diagnózis felállítására számos lehetőség áll rendelkezésre, ugyanúgy, mint a korai stádiumú méhnyakrák kezelésére is. Ezért is nagyon fontos, hogy a nők rendszeresen járjanak nőgyógyászati szűrővizsgálatra, és amennyiben bármikor a következő tünetek jelentkeznek, azonnal forduljanak orvoshoz:

• rendellenes hüvelyi vérzés

• pecsételő vérzés

• rendellenes hüvelyi folyás

• szexuális együttlét után jelentkező vérzés

• alhasi fájdalom

• elnehezült hüvelyi érzés

• deréktáji fájdalom

• fájdalmas közösülés

• nehezített széklet- és vizeletürítés

További információért keresse fel a www.malyvavirag.hu oldalt. Diagnosztizált nőgyógyászati daganatos betegség esetén használja segítségül a Mályvavirág Alapítvány Digitális Betegút Kísérőjét, a malyvabetegut.hu oldalt.