Christina Applegate-nél a Dead to Me (Halott vagy) sorozat harmadik évadának forgatása alatt, 2021-ben szklerózis multiplexet diagnosztizáltak. Betegsége miatt a felvételeket bottal és kollégái segítségével tudta végigcsinálni: akkor arról beszélt, hogy mindenki szeretettel támogatta abban, hogy kamerák elé állhasson. A színésznő most úgy nyilatkozott, ez volt az utolsó szerepe, visszavonul.

Amikor Christina Applegate-nél sclerosis multiplexet diagnosztizáltak, megpróbálta titokban tartani a betegségét, ami tulajdonképpen ártalmatlannak tűnő tünetekkel, mint szédülékenység, gyengeség kezdődött.

Úgy gondolta, képes lesz végigcsinálni a forgatást, ám egy idő után a tünetei súlyosbodni kezdtek, zsibbadt, bizsergő érzést érzett a végtagjaiban, rossz volt a mozgáskoordinációja, folyamatos fáradtság gyötörte, ezért és az orvosi kezelések miatt a Dead to Me forgatásait egy rövid időre le is állították.

A szklerózis multiplex - a melyről részletesebben itt írtunk - egy olyan betegség, amely a központi idegrendszert – az agyat és a gerincvelőt – érinti, és problémákat okozhat például az izomműködésben, az izomerőbe, a látásban. A tünetek a következők is lehetnek: zsibbadás, remegés vagy koordináció hiánya. Az SM sokarcú betegség, néhány embernél csak kisebb problémákat okoz, mások pedig súlyosan fogyatékossá válnak. A betegség nem gyógyítható, és jelenleg nem ismert, hogy mi okozza, de egyes gyógyszerek és kezelések enyhíthetik a tüneteket.

Miután a színésznő 2008-ban a legyőzte a mellrákot, úgy döntött, hogy, mint akkor, most is folyamatosan beszámol az állapotáról. A gyógyszerektől, melyeket kapott, meghízott, ami drasztikusan megváltoztatta a megjelenését is. Így ezért, és a forgatáson felmerült nehézségek miatt úgy döntött, Jen Harding (Dead to Me) volt az utolsó, akit megformált és visszavonul. Ahogy fogalmazott, nem lesz búcsúfellépés, a sorozat volt az, és nagyon boldog, hogy ez Linda Cardellini mellett valósulhatott meg.

Messze a legjobb színésznő, akivel egész életemben forgattam és nagyon jó ember - idézi az Express.

Applegate a 1980-as évek végén tinédzser sitcom-sztárként vált ismertté, A rém rendes családban a butácska, szexi Kelly Bundyt alakította: azóta töretlen a népszerűsége, számos díjat nyert a pályafutása alatt.