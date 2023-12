Mi vezethet ösztrogéndominanciához?

Az ösztrogén nevű nemi hormonnak összetett feladatot kell ellátnia: egyrészt szerepe van a menstruációs ciklus szabályozásában, másrészt befolyásolja a másodlagos női nemi jelleg fejlődését, harmadrészt pedig összetett folyamatok által hozzájárul a zsírraktározáshoz. Éppen ezért, ha az ösztrogén aránya felborul a progeszteronhoz képest, az a szervezet számos folyamatára kihatva változatos tüneteket okozhat.

De vajon mi befolyásolja az ösztrogén szintjének változásait? Az olyan általános tényezőkön kívül, mint az idősödés és az átfogó egészség, vannak olyan állapotok is, amelyek a hormonális egyensúly megbontásával végső soron ösztrogén dominanciához vezetnek. Elsősorban ilyen a policisztás ovárium szindróma (PCOS). A PCOS egy komplex kórkép, amely nem csupán nőgyógyászati problémákat okoz (menstruációs zavarok, ciszták a petefészekben, meddőség stb.) hanem az egész hormonháztartást befolyásolja.

Ez lehet az ösztrogéndominancia 10 jellemző tünete

A ösztrogéndominancia tünetei személyenként változhatnak, főként attól függően, mennyire súlyos a hormonális egyensúlyvesztés. Ezért korántsem biztos, hogy mindenkinél minden tünet mutatkozik, illetve az is előfordulhat, hogy más panaszok kapcsán merül fel ez a lehetőség – ismerteti Lőrincz doktornő.

Szabálytalan ciklus Ez az egyik legjellegzetesebb tünet, hiszen minél erőteljesebbek a menstruációs ciklus változásai, annál inkább valószínűsíthető a hormonszintek változása is.

Fokozódó PMS tünetek Minél magasabb az ösztrogénszint, annál inkább felerősödhetnek a PMS (premenstruációs szindróma) tünetei, például a puffadás, a hátfájás, a hangulatingadozás, a feszültség.

Hangulatváltozások Az ösztrogén dominancia szélsőséges hangulati változásokat is okozhat, amelyek jelentkezhetnek a menstruáció előtt és/vagy utána is.

Csökkenő libidó Miközben az optimális ösztrogénszint hozzájárul a hüvelyszárazság elkerüléséhez és a szexuális vágyhoz, a túl magas hormonszint a hangulatváltozások, fáradtság, fokozódó PMS tünetek miatt negatívan hat a libidóra.

Koncentrációs nehézségek A túl magas és a túl alacsony ösztrogénszint is eredményezhet fejfájást és koncentrációs nehézséget. (A migrénes nők közel fele be is számol róla, hogy a rohamok kapcsolatban vannak a menstruációs ciklusukkal.)

Puffadás, felfúvódás A puffadás általában a vízvisszatartás következményeként alakul ki, valamint hatással van rá a víz- és sóháztartás egyensúlyának felborulása is. Ezeket a folyamatokat pedig az ösztrogén és más hormonok fluktuációja is befolyásolja.

Hőhullámok A hőhullám tipikusan a menopauzára utaló tünet, de az ösztrogén dominanciával is összefüggésbe hozható, különösen, ha még nem jár valaki a klimax közelében.

Emlő érzékenysége A menstruációs ciklus során a mellek érzékenysége gyakran az ösztrogénhez képest csökkent mennyiségű progeszteron következménye. Ez általában természetes jelenség, de más tünetek mellett akár ösztrogén dominanciára is utalhat.

Hízás, súlygyarapodás Különösen a has körüli zsírpárnák gyarapodása lehet a hormonális egyensúlyzavar tünete, ám ez a klimax körül gyakran nem kap elég figyelmet – mondván, mindez az idősödéssel jár, amikor mindenképpen csökken az ösztrogén és a progeszteron szintje is. Aminek azonban érdemes utánajárni, hogy a progeszteron szintje drasztikusabban csökken-e, mint az ösztrogéné, ez ugyanis folyamatos súlygyarapodást okozhat.

Álmatlanság A fenti tünetek megléte is okot adhat az alvászavarra, azonban azt is érdemes tekintetbe venni, hogy önmagában is összefüggés lehet a magas ösztrogénszint és az alvásproblémák közt.

– Mint látható, az ösztrogén dominancia szerteágazó tünetekkel hívhatja fel magára a figyelmet, amelyet érdemes kivizsgálással ellenőrizni – hangsúlyozza dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza, endokrinológus. – Ha a laborvizsgálatok is ezt a diagnózist igazolják, hormonpótlással és bizonyos életmód szabályok betartásával sokat lehet tenni a felborult egyensúly rendezéséért, a jobb életminőségért.

Forrás: Nőgyógyászati Központ