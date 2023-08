Kis túlzással azt mondhatnánk, a hormonok irányítanak mindent. Nélkülük nem aludnánk, nem táplálkoznánk, nem lennénk képesek küzdeni, de nem éreznénk sem szerelmet, sem nemi vágyat. Mondhatjuk, hogy a hormonjaink nélkülük nem mennénk semmire. Amíg azok kiegyensúlyozottan működnek, minden jó, ám ha ez a "hormonharmónia" megbomlik, mi is megborulunk, hiszen az egyik kibillenése hozhatja magával a másikét is, míg azt nem érezzük, "tombolnak a hormonjaim".

Az egyensúlyából kibillent hormonháztartás testre és lélekre is hat, és nem éppen kedvezően. És ez bizony nem női szeszély, a férfiak is ugyanúgy megszenvedik a sok stressz, alváshiány és egyéb hatások okozta hormonproblémákat.

Ám van két hormon, melyet tipikusan női hormonként szoktak emlegetni: a progeszteron és az ösztrogén. Amíg ezek ketten harmóniában élnek, egyensúlyban vannak, mindenki boldog. Azonban, ha egyik vagy másik túlsúlyba kerül, komoly problémákat hozhat és hoz is magával. Az ösztrogén felel a hangulatunkért és az érzelmi kiegyensúlyozottságról, a progeszteron pedig az idegeink állapotáért.

Ösztrogén - hangulatunk és személyiségünk kulcsa

Nőiességünk záloga tehát az ösztrogén, melynek öszönhetően egyensúly esetén a kedvünk jó, szépek, életerősek vagyunk, mondhatni sziporkázunk, a társaság középpontjaként kiválóan kommunikálunk, segítünk, ahol tudunk. Ám, amikor kibillen az egyensúlyból, akkor érezhetően "megzavarodunk".

Az ösztrogéntermelés elsősorban a petefészekben történik, de a zsírszövetben és kis mennyiségben a férfiak heréiben is termelődik, sőt az agy tanulásért és emlékezésért felelős régióiban is.

Az ösztrogén teljes női létezésünket áthatja, hátom fajtája közül életszakasztól, helyzettől függ, hogy épp melyik játssza a főszerepet.

A ösztrogén három fajtája



Ösztradiol: a legfontosabb ösztrogén típus, mely a petefészekben, várandósság esetén a méhlepényben, illetve férfiaknál a herékben és a mellékvesekéregben termelődik. Kiváltja az peteérést és felkészíti a megtermékenyített petesejt begyazódására a méhnyálkahártyát. Ezeken a gyermekre vágyó nők esetén nagyon is fontos tulajdonságain kívül számos jótékony hatása van az ösztradiolnak, mely védelmet nyújt a csontritkulás és a ráncok ellen, neki köszönhetjük a szép, pattanásmentes bőrt, az erős hajat, de nagy szerepe van az erek rugalmasságában és az érelmeszesedés és magas vérnyomás elleni küzdelemben is. Termékenykorú nők legjobb barátja, ám a menopauza felé haladva egyre kevesebbet termel a szervezet, míg végül az ösztron veszi át a helyét és az ösztrogének közül a főszerepet.

Ösztron: a menopauza után veszi át a főszerepet az ösztradioltól. Fele-fele arányban termelődik a petefészekben és a bőr alatti zsírszövetben. A csontokat tovább védi, ám ha túl magas a szintje, az hajlamosíthat bizonyos rákbetegségekre, mint például a petefészek daganatos megbetegedése.

Ösztriol: a várandósság során kap kiemelt szerepet. A placentában termelődik, segít a terhesség megtartásában és beindítja a magzat fejlődését, megóv bizonyos genetikai eredetű fejlődési rendelleneségek kialakulásától. Szüléskor puhítja a méhnyakat, ezzel megkönnyítve a szülést.

Progeszteron - az idegeink legjobb barátja

A nők második legfontosabb hormonja a progeszteron. Az ösztrogénnel kéz a kézben járva, egymással rivalizálva dolgoznak össze az egészséges női ciklusért. Nem élhetnek egymás nélkül, elemi érdekünk, hogy egyensúlyban legyenek, jóbarátként szolgálják a női létet.

Együtt felelnek a terhesség létrejöttéért, közösen készítik és építik a méhnyálkahártyát. Az ovuláció során növelik a libidót, ezzel is nagyobb esélyt adva a terhességnek. Ha létrejön a várandósság, a progeszteronszint megemelkedik, ha nem, akkor lecsökken, a méhnyálkahártya pedig a menstruációval együtt távozik. Majd kezdődik minden elölről. Ám a progeszteron nem kizárólag a méhben fejti ki hatását, minden egyes sejtben, szövetben jelen van.

Energiatermelés, folyadékháztartás, immunrendszer, sejtvédelem, perifériás idegek, vércukorszint-szabályozás - a progeszteron, más néven sárgatest-hormon mindenhol szerepet kap. Segíti a normál alvást, a pajzsmirigyhormonok hasznosulását, de a szorongás, depresszió csökkentésében is jelentősége van, sőt, ha magasabb a szintje a szervezetünkben, a koncentráció is jobban megy.

Amikor a hormonális egyensúly megbomlik

Már a perimenopauza idején elkezdenek a hormonszintek csökkeni, először a progeszteron, majd az ösztrogéntermelés is hanyatlásnak indul. Indokolt esetben, ha a klimax tünetei elviselhetetlenné válnak, hormonterápiát írhat fel az orvos, de legtöbbször a természet segítsége is elég, hogy a nők könnyebben átvászeljék a változókort. A hormonegyensúly billenhet az ösztrogén és a progeszteron oldalára is, tehát ugyanúgy jelentkezhet az ösztrogénhiány és az ösztrogéndominancia is. lyenkor jól jönnek a fitoösztrogének, vagy hormonszintet csökkentő táplálékok, melyeknek a tapasztalaton túl tudományos bizonyítékok is igazolják hatásosságukat.

Mit tehetsz ösztrogéndominancia esetén?

A zölszínű zöldségek, mint a saláta, a káposztafélék, a brokkoli és más keresztesvirágúak diindolil-metán tartalma kutatások szerint véd a hormonfüggő ráktípusok ellen, úgy, hogy a kevésbé jó ösztrogéntípusokat jó ösztrogénné alakítja át. Ám a zöldnövények pozitív hatást kifejtő mustárolaj tartalma főzés során drasztikusan lecsökken, ezért a legjobb, ha nyersen vagy fermentálva fogyasztod azokat.

A fermentált élelmiszerek helyreállítják a bélflórát, ahol az ösztrogén-anyagcsere is végbe megy, ezért nagyon fontos az egészséges bélrendszer. Fogyassz kefirt, joghurtot, erjesztett zöldségeket, más erjesztéssel készült ételeket.

Igyekezz minél kevesebb állati fehérjét bevinni a szervezetedbe, és azt is biztonságos helyről szerezd be. A nagyüzemi állattartás hátránya, hogy a jószágot antibiotikumokkal és hormonokkal kezelik, így azokat elfogyasztva a hozzáadott dolgok a fogyasztó szervezetében landolnak. Tehát részesítsd előnyben a biogazdálkodásokból származó húst és húskészítményeket.

Emeld a bevitt rostmennyiséget, de csak óvatosan és fokozatosan. A bélbaktériumok a rostokból táplálkoznak, és bizony "ők" azok, akik segtik az ösztrogénlebontást is.

Kíméld a májad, csökkentsd vagy szüntesd be az alkoholfogyasztást, ezzel is növelve méregtelenítő szerved kapacitását, amire szüksége van az ösztrogén lebontásához.

Mivel a zsírsejtekben is ösztrogén termelődik, a túlsúlyos nőknek magasabb az ösztrogénszintjük. Mozogj többet, egyél kevesebbet, így segítve a normál testsúly elérését.

Fitoösztrogének az ösztrogénhiány ellen

A komló egy ehető vadnövény, mely fitösztrogénként emeli az ösztrogénszintet. Sör helyett leginkább kapszula vagy tea formájában érdemes fogyasztani. Alvászavarok és szorongás esetén ajánlott, de erősíti a hajat és gyógyír száraz nyálkahártya ellen is.

A barátcserje az egyik legismertebb, a klimax szakaszaiban előszeretettel használt növény, melyet évezredek óta használnak tipikusan női gondok ellen. Stimulálja az agyalapi mirigyet és a dopaminreceptorokat, növeli a progeszterontermelést. Változókori panaszok esetén különösen ajánlott a fogyasztása, a gyenge és közepesen erős tünetek enyhítésére.

A lenmag szintén ismert fitoösztrogén, ráadásul kiváló rostforrás is, melyet önmagában, péksüteményekben, italokba, joghurtba és hasonlókba keverve érdemes fogyasztani.

A fürtös poloskavész enyhítheti a hőhullámokat és a hanguatingadozást is és segít hüvelynyálkahártyáha-szárazság esetén is.

A maca gyökér nagy népszerűségnek örvend manapság, nem véletlenül. Amellett, hogy a változókorban gyakran csökkent libidót növeli, energiával lát el és csökkenti a stressz negatív hatásait. Alvászavarokra és hőhullámok ellen is hatásos lehet ez a dél-amerikai gyógynövény.

Macskagyökérrel felveheted a harcot az ösztrogénhiány okozta szorongás és álmatlanság ellen, mely lefekvés előtt bevéve segíti a nyugodt alvást.

Fentieken túl még számos módon küzdhetünk, mi nők a klimax korai tüneteitől a menopauzáig és utána megjelenő problémák ellen, de a legfontosabb, hogy bármilyen kellemetlen tünetet észlelünk magunkon, mielőtt öngyógyításba fognánk, forduljunk nőgyógyászhoz és endokrinológushoz. A szakember vizsgálatokkal állapítja meg, hiány vagy dominancia áll-e fenn nálunk, vagy más hormonjaink játéka okozza-e a gondjainkat. S azt is ő tudja a legjobban, hogyan kezelhetők a leghatékonyabban a panaszaink.