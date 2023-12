A vírusok terjedését elősegítik az ünnepekkel járó tömeges bevásárlások, rendezvények és családi találkozások is – tudtuk meg dr. Moric Krisztinától a Fül-orr-gége Központ fül-orr-gégész, allergológus és klinikai immunológus orvosától.

Szezonja van

Légúti járvány van Magyarországon. December 11 – 17. között 40 200 fő jelentkezett orvosánál influenzaszerű, 295 600 fő pedig akut légúti fertőzés tüneteivel. Az NNGYK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumba érkezett vizsgálati anyagok tanúbizonysága szerint a vírusos légúti megbetegedéseket az influenza A és B, a rhinovírus, adenovírus parainfluenza, a human metapneumovírus, valamint a COVID19 fertőzés okozza. Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók aránya másfélszer nagyobb, mint tavaly; a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja pedig az elmúlt hetekben drámaian emelkedett a szennyvízben. Mindez előre jelzi a következő hetek esetszámának növekedését is. Figyeljünk egymásra és családtagjainkra a karácsonyi ünnepek közeledtével is! – tanácsolja dr. Moric Krisztina.

A koronavírus karácsonyra is velünk marad

"A Covid19 a súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó SARS-CoV-2 vírus által okozott betegség. A betegség nagyon sokrétű tünetegyüttest okoz. Mivel az influenzához hasonlóan a koronavírus is felső légúti megbetegedésként kezdődik (lázzal, torokfájással, fejfájással, köhögéssel, általános gyengeséggel és izomfájdalommal jár), a kettőt nehéz megkülönböztetni egymástól" – magyarázza Moric doktornő. "Emellett a koronavírus fertőzésben az ízérzékelés és/vagy szaglás elvesztését is tapasztalhatjuk, és gasztrointesztinális tünetek, gyomor- és bélrendszeri problémák (pl. hasmenés) is kialakulhatnak. A betegség lefolyása változatos, a beteg életkora, valamint társbetegségei egyaránt befolyásolják. Sokan csak enyhe, megfázásszerű légúti tüneteket tapasztalnak, de súlyosabb esetben előfordulhat légzési nehézség és légszomj, mellkasi fájdalom, zavartság is, és kórházi kezelésre is szükség lehet. A koronavírus főként a 60 év felettiek, a várandós nők, valamint a krónikus betegségekkel küszködőknél (cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, a tüdőt és a légutakat érintő krónikus betegségek, szívbetegség, legyengült immunállapot) okozhat súlyos tüneteket – hangsúlyozza.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján az 50. héten 339 fő került kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 46 fő részesült intenzív, illetve szubintenzív ellátásban. Az adatok szerint elsősorban a két évnél fiatalabbak és 60 évnél idősebbek köréből kerültek ki nagy számban az ellátást igénylők" - tette hozzá a szakember.

Hogy valóban kellemesen teljenek az ünnepek – a szakember tanácsai

Lehetőség szerint kerülje a zsúfolt beltéri helyeket és rendezvényeket!

• Ha munkahelyén sok kollégával dolgozik egy térben, érdemes sokszor, rövidebb ideig átszellőztetni a helyiségeket.

• A gyakori, vízzel és szappannal való kézmosás, az alkoholtartalmú kézfertőtlenítők használata jelentősen csökkenthetik a fertőzés terjedését.

• Legyen fokozottan elővigyázatos, ha a közönséges náthához hasonlító tüneteket észlel magán!

• Minden vírusfertőzés esetében maradjon otthon, igyekezzen kerülni a társas helyzeteket, hogy ne adhassa át a fertőzést másoknak!

• Az influenza elleni védőoltás felvétele továbbra is erősen ajánlott a fokozottan veszélyeztetettek közé tartozó 60 éven felüliek, valamint a különféle krónikus betegségekben szenvedők és a csökkent immunitású személyek számára.

• A Covid19 megelőzésének leghatékonyabb módja szintén a védőoltás, amit az influenza oltáshoz hasonlóan, elsősorban a rizikócsoportok számára ajánlott felvenni.

Forrás: Fül-orr-gége Központ

Ez is érdekelhet:

Koronavírus és az influenza elleni oltást javasol mindenkinek a WHO