"Érzékeltem, hogy lassan elvesztem a látásomat, tudtam, hogy migrénem lesz. Valószínűleg ez volt az egyik legrosszabb, amit valaha átéltem" - kezdte történetét a 26 éves Verity Went, aki a kínzó fejfájása után magához térve érezte, hogy kicsit zavaros a beszéde, ám ez nem volt szokatlan egy-egy ilyen roham után. Az azonban, amit később tapasztalt magán, nagyon is az volt: megváltozott a beszéde. Egyből értesítette az édesanyját, aki egy orvosnál dolgozott, úgyhogy be is ment a rendelőbe.

"Ahogy elkezdtem beszélni, az orvos szeme és szája tágra nyílt. Nem tudta elhinni" - mondta a brit lány, aki Birmingham közelében nőtt fel és ott is élt egész életében, mégis a migrénjét követően északkeleti akcentussal beszélt, ahol egész életében csak egyszer járt.

Verity funkcionális neurológiai rendellenességben szenved, és úgy gondolja, hogy ez és a migrén megváltoztathatta az agyának azt a részét, amely a beszédet befolyásolja. Elmondta, természetesen problémájával neurológushoz fog fordulni, de elfogadta már akcentusát - írja a The Sun.