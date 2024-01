Télen is fokozottan oda kell figyelnünk a vízivásra, annak ellenére, hogy nincs plusz 30 fok és nem izzadunk folyamatosan, hiszen a testünknek így is tökéletesen kell működnie. Sok szakember állítja, hogy az átlagos 2 liter/napos vízfogyasztás az egészséges, ami korán sem annyira megalapozott. De mégis miért? És akkor most mennyi az annyi? Lássuk!