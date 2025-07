Lágy fények, izzó dallamok: Mahó Andrea és Kovács Gábor forró zenei utazásra hívja a közönséget az Orfeumban

A Musical & More című előadás nem csupán egy koncert, hanem finoman felépített érzelmi utazás. A legismertebb musicalslágerek és időtlen klasszikusok hangzanak el, a színpadon egy különleges duett bontakozik ki: Mahó Andrea és Kovács Gábor tökéletes összhangban vannak. Az est során megszólalnak a Rómeó és Júlia, Az Operaház Fantomja, My Fair Lady dalai, valamint olyan világslágerek is felcsendülnek, mint az Adagio, Caruso vagy a Traviata ikonikus Libiamo áriája is.

A dalok tematikája egy szerelmi történet ívét követi: vágy, csábítás és beteljesülés fonódik össze zeneileg, mintha egy finoman komponált regény kelne életre a színpadon. A produkció érzékiségét a helyszín is erősíti: a félhomályos Orfeum intim tere, a pislákoló fények, a lampionos hangulat, a finom ételek és italok együtt adják a tökéletes légkört.

„A szerelem az, amikor kétségtelenül valakihez tartozol… van benne lágyság, és tűz, ami felperzsel. Vágy, csend, bizalom – egyfajta sóvárgás az érintés és a közelség iránt” – fogalmaz Mahó Andrea az est kapcsán.

A Musical & More emléke biztosan sokáig velünk marad: az érzést, a dallamokat, a pillanatot nehéz lesz elfelejteni.