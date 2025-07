Másold le a Budapesten forgató Zendaya stílusát: street style outfitek, amiket újraalkothatsz

Zendaya meghatározó szereplője a kreatív-, film- és divatiparnak. A színésznő generációjának egy kiemelkedő alakja, hiszen tehetsége nem csak egy ágazatra szűkíthető. Bebizonyította, hogy kiváló színész, tehetséges énekesnő és táncos, nem mellesleg pedig szupermodell is. Zendaya tökéletes példakép lehet minden lány számára. Mindezekből adódóan nem meglepő módon a színésznő stílusa is kiemelkedik a sztárok közül, most megmutatjuk a legjobb street style outfitjeit, amik vetekszenek ikonikus vörös szőnyeges stílusával!

Zendaya ikonikus "hétköznapi" stílusa

Forrás: Getty Images Europe

Zendaya jelenleg Budaspesten van, a Dűne filmsorozat harmadik részét forgatja éppen, de azért jut ideje arra is, hogy szétnézzen a városban. Amikor nem egy parfümboltban kalandozik, akkor kutyákat simogat az utcán.

Zendaya street style outfitjei

Zendaya egyedi stílusa a jó szabású alapdarabokból, extra magas sarkúkból, hajkölteményekből és sikkes darabokból áll.

Zendaya mini ruhában

Forrás: Getty Image

Zendaya ezen az Olaszországban készült fényképen egy elsőre teljesen egyszerű mini ruhát visel. Azonban a szürke mini különlegessége az aszimmetrikus ráncolás/gyűrődés, ami a ruha egyik oldalán fut, míg a comb felsliccelés plusz izgalmat ad az amúgy unalmas darabnak. A ruhát egy nagy shopper táskával és egy fekete arannyal díszített bőr loaferrel párosította.

Zendaya farmerben

Forrás: Getty Images Europe

Ez az outfit a tökéletes megtestesítője a laza, de nőies outfiteknek. Zendaya a klasszikus kék farmert egy fehér tűsarkúval és selyem felsővel párosította össze. Az összeállítás könnyedséget áraszt, miközben sikkesen trendi. Az extrán hosszú haj és a retikül csak a cseresznye a hab tetején.

Zendaya könnyed nyári outfitje

Forrás: Getty Image

Zendaya egyik ikonikus nyaralós outfitje a mediterrán hangulat megtestesítője. A zöld patchwork szoknya és fehér balerina teljesen átadja a csendes luxus hangulatát. Ebből az outfitből látszik, hogy egy végtelenül egyszerű felső és kiegészítő extrán divatos lehet egy egyedi szoknyával.

Nude monokróm szett

Forrás: Getty Images North America

Zendaya a mestere a monokróm szetteknek, ő is tudja, hogy egy outfit egyből fashionista szintre lép, ha monokróm darabokból áll össze. Itt tökéletesen látszik, hogyan játszik a különböző anyagokkal, a selyem és a necc kontrasztja nőies, szinte éteri megjelenést ad a színésznőnek.