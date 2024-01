A 81 éves Halász Judit ma is rendületlenül koncertezik, a közönség szeretete tartja fitten. Nem gondol még a nyugdíjra, kitűnő egészségre örvend. Nemrég azonban az egész ország aggódott érte, olyan történt, mint még sosem: lemondta az egyik fellépését. Annyira berekedt, hogy egyáltalán nem tudott énekelni.

„Én már megengedhetem magamnak, hogy ha nincs kedvem valamihez, azt nem csinálom. Amíg viszont várnak, szeretettel fogadnak, és a kedvemért megtelnek a helyszínek, szívesen megyek. Tavaly életemben először mondtam le koncertet, pont a vígszínházi adventi koncertek két előadását. Eddig sosem tettem ilyet, még magas lázzal is mindig felléptem. Gyerekkoncertet soha nem mondanék le. Egy csöppség, akinek megígérik, hogy elviszik koncertre, mindig nagyon várja azt az alkalmat. Hogyan nézne már ki, ha valaki, akit ő úgy vár, megbetegedett? Most először fordult elő, hogy nem tudtam megjelenni egy betervezett előadáson, és ez nagyon bánt. Úgy berekedtem, mint még soha előtte. Hang nem jött ki a torkomon" - mondta a Borsnak Halász Judit, aki a koncertet azóta már be is pótolta.

