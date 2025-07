Egy nő ugyanott szenvedett balesetet, ahol Diego Jota életét vesztette: megdöbbentő dolgot állítanak a szakértők

A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. A rendőrségi jelentés ugyan még nem készült el, de a helyszíni nyomok és szakértői nyilatkozatok alapján több lehetséges ok is felmerült. Egy közlekedésbiztonsági szakértő, Javier Lopez Delgado szerint az érintett útszakaszon több helyen is hibás az útburkolat, és már korábban is történtek itt súlyos balesetek. Nyolc nappal a Diogo Jota tragédiája előtt egy 60 éves nő is majdnem életét vesztette – a szakértő szerint ez már nem lehet puszta véletlen.

Diogo Jota halála: a focistának és testvérének esélye sem volt, ennyi maradt a luxusautóból

Forrás: AFP

„Ha 90 km/órával mentek volna, valószínűleg nem haltak volna meg” – nyilatkozta Lopez Delgado, hozzátéve, hogy a csúszásnyomok alapján a sofőr nagy sebességgel hajtott. A baleset során az autó kigyulladt, és mindkét utas a helyszínen életét vesztette. A rendőrség gyanúja szerint a karambol előzés közben, egy defekt miatt következett be, ám a körülmények alapján ez nem az egyetlen meghatározó tényező.

A helyiek évek óta panaszkodnak a Cernadilla mellett húzódó autópálya veszélyességére: éles kanyarok, gyenge látási viszonyok, gyakran kelnek itt át állatok. „Ma két híres labdarúgó halt meg, holnap lehet, hogy két ismeretlen ember lesz az áldozat” – mondta egy helyi forrás a sajtónak.

Diogo Jota balesete: a focista nem ülhetett repülőre

Diogo Jota és testvére épp a spanyolországi Santander kikötővárosába tartottak, hogy kompra szálljanak az Egyesült Királyság felé – repülnie nem szabadott orvosi javaslatra, mert Jota nemrég tüdőműtéten esett át. A labdarúgó mindössze 13 nappal a baleset előtt vette feleségül gyermekkori szerelmét, Rute Cardosót. Három kisgyermekük maradt félárván: a négyéves Dinis, a kétéves Duarte és a nyolc hónapos Mafalda.

A temetésre a testvérpár szülővárosában, Gondomarban került sor, ahol barátok, csapattársak és egykori játékostársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek.