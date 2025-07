A vas a szervezet számára létfontosságú nyomelem, egyebek között az oxigénszállításért felelős hemoglobin és az izomsejtekben található mioglobin alkotórésze. Hiánya esetén a szövetek nem jutnak elegendő oxigénhez, aminek következtében csökken a fizikai és szellemi teljesítőképesség, fáradtság, sápadtság, hajhullás, az immunrendszer gyengülése miatt gyakoribbá váló fertőzések vagy akár szapora szívverés is jelentkezhet. De vajon kik érintettek, mik a valódi okok, tényleg segít-e a C-vitamin? Most tisztázzuk a leggyakoribb félreértéseket.

Forrás: Shutterstock

Csak nők lehetnek vashiányosak – hamis

Valóban igaz, hogy a nők körében gyakoribb a vashiány, elsősorban a menstruációval járó havi vérveszteség, a várandósság és a szoptatás miatt. De ez nem jelenti azt, hogy a férfiak védettek lennének – sőt, az intenzíven sportoló, izomépítésre törekvő vagy szigorúan diétázó férfiak is komolyan veszélyeztetettek lehetnek. A fizikai megterhelés fokozza a vasigényt, és ha ezt nem követi megfelelő utánpótlás, kialakulhat a hiányállapot. Emellett az egyoldalú, szénhidrátban vagy növényi fehérjében gazdag étrend – például vegán vagy vegetáriánus diéta – esetén is csökkenhet a vas hasznosulása. A sportolók ráadásul a mikrotraumák, kóros izomlebontás és fokozott izzadás révén is veszíthetnek vasat, így számukra is indokolt lehet a vasszint rendszeres ellenőrzése.

Elég, ha vasban gazdag ételeket eszünk – hamis

A vasbevitel étrendi úton valóban fontos, de önmagában nem mindig elegendő, különösen akkor, ha a szervezet vasszükséglete jelentősen megnő – ilyen időszak például a terhesség, a szoptatás, a gyermekkor, a serdülőkor vagy egy súlyosabb betegség utáni lábadozás. Egy átlagos étrend naponta körülbelül 10-15 mg vasat tartalmaz, amelyből a szervezetben jó esetben 1-2 mg képes felszívódni. Ez a mennyiség azonban nem fedezi a megemelkedett szükségletet, ezért ilyen esetekben gyakran szükség van célzott, orvosi javaslaton alapuló vaspótlásra is. Fontos megkülönböztetni a hemvasat (ami állati eredetű táplálékban, például húsban, májban található) és a nemhemvasat (ami növényekben van). Az előbbi felszívódása jóval hatékonyabb, így hiányállapot esetén elsősorban erre érdemes építeni az étrendet.