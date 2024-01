Sarah Ferguson betegségével kapcsolatban a képviselője adott ki közleményt, amit a The Sun magazinnak juttatott el.

„Miután idén nyáron a mellrák egy korai formáját diagnosztizálták nála, most rosszindulatú melanomát fedeztek fel az orvosok. Sarah Ferguson bőrgyógyásza azt kérte, hogy több anyajegyet is távolítsanak el és elemezzenek ki, ezek közül az egyikről kiderült, hogy rákos sejtek vannak benne. A hercegnét további vizsgálatoknak vetik alá, hogy biztosak legyenek benne, a betegséget időben kapták el. Fél évvel a masztektómia után nagyon megrázó egy ilyen diagnózis, de a hercegné továbbra is bizakodó. Ezúton is szeretne köszönetet mondani az orvosainak, különösen a bőrgyógyászának, akinek ébersége segített a betegség korai felfedezésében" - idézte a lap a menedzser szavait.

Sarah Ferguson először Londonban kapott kezeléseket, majd egy ausztriai luxus szanatóriumban lábadozott.

A királyi családdal kapcsolatban a múlt héten több aggasztó hír is megjelent. Katalin hercegné komoly hasi műtéten esett át, aminek okairól nem beszélnek, Károly király pedig prosztata-megnagyobbodás miatt vár operációra.