Néhány hónappal ezelőtt kérte meg szerelme Jennifer Lopez kezét. A nagy eljegyzési bulira most került sor.

Akár az esküjője is lehetett volna az a buli, amit a napokban tartott jennifer Lopez és szerelme. A gyönyörű menyasszony csodás fehér ruhában jelent meg az eljegyzési buliján, amire mindenkit meghívtak, akik számított. A popdíva családjával érezte magát a legjobban, meg is osztott pár csodás fotót is a nagy nap előtti buliról.

Azt egyelőre nem tudni, mikor lesz az esküvő, annyi azonban biztos, hogy hatalmas bulit fognak csapni.