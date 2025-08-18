Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 18., hétfő Ilona

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
smoothie receptek

Ashwaganda smoothie: így turbózza fel a női testet és a szexuális energiáid

Az ashwaganda smoothie a védikus csodafegyver?
shutterstock - travelution.ai
smoothie receptek smoothie ashwagandha
Csére Erik
2025.08.18.
Zombimódban éled a napokat? Reggel kómásan kelsz, este pedig már csak a túlélés érdekel? Akkor itt az ideje, hogy a hormonháztartásodat megkínáld egy selymesen krémes, ashwagandhás smoothie-val.

Reggelente úgy érzed magad, mintha átment volna rajtad egy busz? Napközben csak vonszolódsz, este pedig az „alvás” szó gondolata is szexibb, mint bármi más? Akkor nem a kapcsolatoddal van baj, hanem az energiarendszereddel! És itt jön képbe az ayurvéda titkos fegyvere: ashwagandha smoothie – a hormonharmonizáló, libidóélesztő, szexuális energia-újraindító ital, amitől reggel földön túli hatalommal bíró istennőnek érzed majd magad, este meg... hát a párod nagyon örülni fog neked.

Az ashwagandha smoothie a védikus csodafegyver?
Az ashwagandha smoothie a védikus csodafegyver a hormonháztartásod rendben tartására?
Forrás:   shutterstock

Miért pont az ashwagandha? 

Mert ennek a fura nevű gyökérnek a használata évezredes múltra tekint vissza: Indiában már akkor használták a nők, amikor Európában még azt sem tudtuk, mi az a menstruációs ciklus. Az ashwagandha segít kiegyensúlyozni a hormonokat, csökkenti a stresszt (pápá, magas kortizolszint), és bizonyítottan támogatja a szexuális vágyat. Vagyis ha mostanában úgy érzed magad, mint egy élőhalott, akkor ez az ital visszahozhatja az életbe azt a nőt, aki igazán tudja élvezni a pillanatokat.

A recept – női testre hangolva:

Az íze mennyei, az állaga krémes, a hatása pedig... nos, próbáld ki, nem karjuk lelőni a poént.

  • 1 bögre mandulatej vagy zabtej
  • 1 fagyasztott banán
  • 1 tk ashwagandha por
  • 1 tk maca por (plusz turbó a libidónak)
  • 1 evőkanál kesudióvaj vagy mandulavaj
  • 1 csipet fahéj (nemcsak finom, de vérbőségfokozó is)
  • 1-2 csepp természetes vaníliakivonat
  • (opcionálisan) rózsavíz vagy szárított rózsaszirom a tetejére – ha az italod is tudja, hogy nő vagy

Turmixold le, töltsd ki, igyál bele – és figyeld, ahogy az erő megmozdul benned.

5 tipp a természetes libidó fokozásáért – Mert a vágy nem hunyt ki teljesen

Add meg a libidódnak azt az extra löketet és élvezd az eredményt!

Hormonproblémákra isszák milliók – ez az ázsiai tea a TikTok szerint csodafegyver

Egy alma, néhány piros bogyó és máris a hormonjaid barátjává válhatsz? Nem, ez nem egy Harry Potter-főzet, hanem Ázsia új, wellness csodateája, amit most már a TikTok is piedesztálra emelt.

Ez a csodaturmix lerobbantja a zsírt, ha mindennap kortyolgatod — VIDEÓ

A fogyókúra idején érdemes olyan ételeket és italokat fogyasztanod, amelyek zsírégető hatásúak. Ez a zsírégető csodaturmix elősegíti a fogyást, ha mindennap fogyasztod!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu